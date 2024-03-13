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البرازيل .. مسلح يستسلم للشرطة بعد احتجازه رهائن لساعات على متن حافلة

3/13/2024 3:11:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الشرطة البرازيلية عن اعتقال رجل مسلح اختطف رهائن على متن حافلة في مدينة ريو دي جانيرو.


وقالت الشرطة إن الرجل أطلق النار على الناس في الشارع، مما أسفر عن إصابة شخصين، ثم اختطف حافلة واحتجز 16 شخصا كرهائن عند الساعة الثانية بعد الظهر، يوم الثلاثاء، حسب التوقيت المحلي في البلاد .
وبعد نحو 4 ساعات سلم الرجل نفسه للشرطة وأطلق سراح الرهائن، دون أن يصب أي واحد منهم بأذى، حسب الشرطة.


وكشفت الشرطة أن المسلح اسمه باولو سيرجيو دي ليما، ويبلغ 30 عاما من العمر، وكانت له سوابق جنائية، حيث أدين بتهمة السرقة.


ولم يتم الكشف على الفور عن دوافعه في ما يتعلق باختطافه الرهائن.

روسيا اليوم


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