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أطباء يحذرون من أول سيجارة بعد الإفطار: تسبب أمراض قاتلة

3/13/2024 3:11:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتاد معظم المدخنين على تدخين السجائر بعد تناول وجبة الإفطار مباشرة في شهر رمضان المبارك، دون الانتباه لخطورة هذه العادة الخاطئة على صحتهم.
في هذا الصدد، حذر الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، من التدخين بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان، لتعدد الأضرار التي يسببها للجسم.
وأضاف حتة أن التدخين بعد وجبة الإفطار في رمضان قد يؤدي إلى تهيج الأغشية المخاطية في الفم، ويزيد من خطر الإصابة بالفطريات الفموية.
وأوضح استشاري الصحة العامة أن التدخين بعد الأكل يقلل من استفادة الإنسان للطعام، لأن النيكوتين الموجود في التبغ يعرقل قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية.
وأكد أن القلب بعد تناول الطعام يضخ كمية كبيرة من الدم المحمل بالأكسجين إلى المعدة والأمعاء، لإتمام عملية الهضم، مضيفًا: "إذا قام الإنسان بالتدخين عقب الأكل، سيختلط النيكوتين بالدورة الدموية ويصل إلى الجهاز الهضمي".
وتابع: "عندما يصل النيكوتين للمعدة والأمعاء، يزداد خطر الإصابة ببعض الاضطرابات الهضمية، مثل عسر الهضم وانتفاخ البطن والحموضة وارتجاع المريء".
وكشف أن التدخين بعد الأكل يزيد من خطر الإصابة بأمراض تنفسية خطيرة، أبرزها:
- التهاب مزمن في الشعب الهوائية.
- سرطان الرئة.
- الفشل التنفسي.
- السد الرئوية المزمنة.
واتفق معه الدكتور شريف عبد الهادي، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب، محذرًا من كسر الصيام على التدخين أو شرب السجائر بعد تناول وجبة الإفطار.
وأشار عبد الهادي إلى أن التدخين بعد الإفطار في رمضان يؤدي إلى الإصابة بالأزمة القلبية، خاصةً أن الجهاز المناعي لا يزال غير مستعدًا للدفاع عن الجسم بالكامل، بالإضافة إلى ارتخاء الرئتين واستقبالهما لكمية كبيرة من الدخان.
الكونسلتو













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