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جيش الاحتلال: إصابة جنديين بعملية طعن في القدس

3/13/2024 3:11:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بوقوع محاولة تنفيذ عملية طعن على حاجز النفق في القدس، وأطلق الجيش الإسرائيلي النار على الشاب الفلسطيني المنفذ.


وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إصابة جنديين إسرائيليين بعملية الطعن.
من جهته، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي العملية.


وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منفذ العملية وصل إلى حاجز النفق وهو يستقل دراجة كهربائية وترجل منها ونفذ عملية الطعن.


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