الولايات المتحدة تعلن عن مساعدة عسكرية لأوكرانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت الولايات المتحدة، مساء امس الثلاثاء، عن مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة مئات ملايين الدولارات ، لا تلبي الى حد بعيد رزمة المساعدات الضخمة التي طالب بها الرئيس جو بايدن ولا تزال معطلة في الكونغرس .
وبحسب واشنطن تايمز ، أوضح مسؤول أميركي كبير ان المساعدة تتضمن صواريخ للدفاع الجوي ، إضافة الى ذخائر وقذائف مدفعية .
وأشار المسؤول الى "إنها مساعدة متواضعة نسبيا، تهدف الى منح أوكرانيا الحد الأدنى الضروري لفترة قصيرة" للدفاع عن أراضيها .
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