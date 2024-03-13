الولايات المتحدة تعلن عن مساعدة عسكرية لأوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت الولايات المتحدة، مساء امس الثلاثاء، عن مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة مئات ملايين الدولارات ، لا تلبي الى حد بعيد رزمة المساعدات الضخمة التي طالب بها الرئيس جو بايدن ولا تزال معطلة في الكونغرس .



وبحسب واشنطن تايمز ، أوضح مسؤول أميركي كبير ان المساعدة تتضمن صواريخ للدفاع الجوي ، إضافة الى ذخائر وقذائف مدفعية .



وأشار المسؤول الى "إنها مساعدة متواضعة نسبيا، تهدف الى منح أوكرانيا الحد الأدنى الضروري لفترة قصيرة" للدفاع عن أراضيها .