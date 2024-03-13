وفاة سائق بتدهور مركبة على الطريق الصحراوي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال النقيب ايمن الحراحشة إنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث سير على الطرق الخارجية.
وقال الحراحشة خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تدهور على الطريق الصحراوي بعد محطة راس النقب نتج عنه وفاة شخص والمركبة خارج حرم الشارع العام مبينا أنه تم تعليل الحادث من قبل إدارة السير على انه "التعامل الخاطئ مع المنعطفات".
وبين انه تم التعامل مع عدد من المركبات المعطلة في أماكن مختلفة من المملكة.
MENAFN13032024000208011052ID1107970143
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.