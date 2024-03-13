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وفاة سائق بتدهور مركبة على الطريق الصحراوي

3/13/2024 3:11:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال النقيب ايمن الحراحشة إنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث سير على الطرق الخارجية.
وقال الحراحشة خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تدهور على الطريق الصحراوي بعد محطة راس النقب نتج عنه وفاة شخص والمركبة خارج حرم الشارع العام مبينا أنه تم تعليل الحادث من قبل إدارة السير على انه "التعامل الخاطئ مع المنعطفات".
وبين انه تم التعامل مع عدد من المركبات المعطلة في أماكن مختلفة من المملكة.

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