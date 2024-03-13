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ارتفاع أسعار النفط عالميا بفضل الطلب الأميركي القوي

3/13/2024 3:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بفضل توقعات بطلب عالمي قوي، بما في ذلك من الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم، وفي ظل عدم تأثير التضخم الأميركي الثابت إلى حد ما على التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يبدأ خفض أسعار الفائدة قريبا.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/أيار 36 سنتا أو 0.44% إلى 82.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:20 بتوقيت غرينتش. وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر/أبريل نيسان 38 سنتا أو 0.49% إلى 77.94 دولار.
وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لنمو قوي للطلب على النفط عالميا عند 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 وبواقع 1.85 مليون في 2025 ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام.

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