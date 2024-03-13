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المكاسب القوية لـبيتكوين تضيف 1500 مليونير يومياً

3/13/2024 3:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يساهم الاتجاه الصعودي المستمر لعملة بيتكوين في إضافة 1500 مليونير يومياً من المستثمرين الذين يخزنون أصولهم الافتراضية في محافظ العملات المشفرة، وفقاً لشركة الاستشارات "Kaiko Research".
ورغم ذلك، تبقى وتيرة توليد المليونيرات أقل مما كانت عليه خلال موجة السوق الصاعد السابقة لـ"بيتكوين" في عام 2021، عندما أضافت بشكل يومي أكثر من 4000 مستثمر.
وكان أعلى مستوى خلال العام الجاري هو 1691 مليونيرا في الأول من مارس.

وأشارت "Kaiko Research" إلى أنه في عام 2021، كان هناك تدفق هائل لرأس المال، حيث سعى المستثمرون بكل الطرق للاستفادة من زخم العملات المشفرة، لكن حاليا يتبع كبار المستثمرين نهجا أكثر حذرا، في انتظار معرفة تأثير المكاسب الأخيرة.

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