الولايات المتحدة تعلن عن مساعدة عسكرية لأوكرانيا

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 13 آذار( بترا )- أعلنت الولايات المتحدة، مساء امس الثلاثاء، عن مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة مئات ملايين الدولارات ، لا تلبي الى حد بعيد رزمة المساعدات الضخمة التي طالب بها الرئيس جو بايدن ولا تزال معطلة في الكونغرس .

وبحسب واشنطن تايمز ، أوضح مسؤول أميركي كبير ان المساعدة تتضمن صواريخ للدفاع الجوي ، إضافة الى ذخائر وقذائف مدفعية .

وأشار المسؤول الى "إنها مساعدة متواضعة نسبيا، تهدف الى منح أوكرانيا الحد الأدنى الضروري لفترة قصيرة" للدفاع عن أراضيها .

--(بترا )

ب خ /ا ص /س س

13/03/2024 08:55:11