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الولايات المتحدة تعلن عن مساعدة عسكرية لأوكرانيا

3/13/2024 3:07:04 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 13 آذار( بترا )- أعلنت الولايات المتحدة، مساء امس الثلاثاء، عن مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة مئات ملايين الدولارات ، لا تلبي الى حد بعيد رزمة المساعدات الضخمة التي طالب بها الرئيس جو بايدن ولا تزال معطلة في الكونغرس .
وبحسب واشنطن تايمز ، أوضح مسؤول أميركي كبير ان المساعدة تتضمن صواريخ للدفاع الجوي ، إضافة الى ذخائر وقذائف مدفعية .
وأشار المسؤول الى "إنها مساعدة متواضعة نسبيا، تهدف الى منح أوكرانيا الحد الأدنى الضروري لفترة قصيرة" للدفاع عن أراضيها .
--(بترا )
ب خ /ا ص /س س
13/03/2024 08:55:11

MENAFN13032024000117011021ID1107970128

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