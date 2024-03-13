الشركات الكبرى تدفع أكثر من 1655 مليار دولار لمساهميها في 2023

دفعت الشركات الكبرى في العالم أكثر من 1655 مليار دولار من الأرباح لمساهميها في عام 2023، وهو رقم قياسي جديد، وفقا لدراسة أجرتها مجموعة جانوس هندرسون لإدارة الأصول ونشرت الأربعاء.

وتكشف الأرقام أن المبالغ التي دفعت للمساهمين ارتفعت بنسبة 5,6 بالمئة عن تلك التي سجلت في 2022، و15 بالمئة بالمقارنة مع العام 2019.

وتشمل الدراسة أكبر 1200 شركة في القيمة السوقية وتمثل 85 بالمئة من أرباح الأسهم المدفوعة في جميع أنحاء العالم.

ومن الولايات المتحدة إلى فرنسا وألمانيا وإندونيسيا، سجلت 22 دولة أرقاماً قياسية هذا العام مع زيادة واضحة خصوصا في أوروبا بلغت نسبتها 17,6 بالمئة.

ولأول مرة منذ بدء الدراسة، تحتل مجموعتان من قطاع التكنولوجيا قمة اللائحة في الأرباح المعاد توزيعها على المساهمين، وهما مايكروسوفت التي ارتفعت أرباحها أكثر من 10 بالمئة وأبل. وحتى 2014، لم تحتل أي شركة للتكنولوجيا المراكز العشرة الأولى.

ولا يزال قطاع المواد الخام حاضرا بقوة، لكن عددا من الشركات قام بـ"تخفيضات كبيرة" تعكس أرباحها، مثل البرازيلية "بتروباس" التي احتلت المرتبة الثانية في حجم الأرباح التي وزعتها على المساهمين في 2022 لكنها غير حاضرة بين أفضل عشرين شركة في 2023.

وتراجعت شركة التعدين "بي اتش بي" (BHP) التي احتلت المرتبة الأولى في 2021 و2022، إلى المرتبة السادسة.

وجاءت إكسون موبيل وبتروتشاينا في المراتب الخمسة الأولى بينما حلت شيفرون في المركز الحادي عشر.

لكن التقرير قال مع ذلك إن "نحو نصف الزيادة في أرباح الأسهم في جميع أنحاء العالم جاء في 2023 من المصارف"، مشيرا إلى أن ذلك مرتبط بأرباح القطاع الناجمة عن الزيادة في أسعار الفائدة.

وكتب بن لوفتهاوس الذي أشرف على كتابة التقرير أنه "تبين أن التشاؤم بشأن الاقتصاد العالمي لا أساس له من الصحة في 2023 (...) والتدفق النقدي للشركات في معظم القطاعات بقي متينا"، مما ساعد على تغذية الأرباح.

وتتوقع المجموعة الاستشارية استمرار النمو في 2024 مع زيادة في الأرباح قد تصل إلى 3,9 بالمئة.





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