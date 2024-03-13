تأهلت العديد من الفرق إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وعلى رأسها الغائبون منذ فترة مثل برشلونة وأرسنال، إلى جانب حامل اللقب مانشستر سيتي والأكثر تتويجًا بالبطولة ريال مدريد.

وتنتهي منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024/2023، اليوم الأربعاء، حيث تتنافس 4 أندية على بطاقتي التأهل المتبقيتين للدور ربع النهائي، حيث يحل إنتر ميلان، ضيفًا ثقيلاً على أتلتيكو مدريد، الليلة، لحسم هوية المتأهل للدور المقبل، فيما يحتضن ملعب سيغنال إيدونا بارك معقل بوروسيا دورتموند المواجهة الحاسمة للفريق الألماني أمام نظيره بي إس في آيندهوفن الهولندي، لاكتمال عقد المتأهلين لدور ربع النهائي.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024/2023

بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، مانشستر سيتي، برشلونة، أرسنال، أتلتيكو مدريد أو إنتر ميلان، بوروسيا دورتموند أو آيندهوفن.

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024/2023

تقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2023، بالإضافة إلى قرعة نصف النهائي والنهائي، الجمعة 15 مارس 2024.

نظام قرعة دوري أبطال أوروبا

لن يكون هناك أي تحفظات لمواجهة فرق من نفس البلد، لذلك يمكن لكل فريق أن يواجه أي فريق من بلده، وأي فريق كان معه في دور المجموعات، وستقام قرعة ربع النهائي أولاً، والفريق الذي سيتم اختياره أولاً سيلعب مباراة الذهاب على ملعبه.

بالنسبة لقرعة نصف النهائي، سيتم سحب أربع كرات "الفائز في ربع النهائي الأول" حتى "الفائز في ربع النهائي الرابع" ثم سيتم الاختيار بينهم.

الكرات الأولى والثانية التي سيتم سحبها، ستحدد مواجهة نصف النهائي الأولى، وتحديد الفريق صاحب الملعب في مباراة الذهاب.

وسيتم إجراء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 15 مارس 2024، بعد انتهاء دور المجموعات، وفي هذه القرعة، سيتم تحديد طرفي نصف النهائي، وكذلك الفريق صاحب الأرض في المباراة النهائية.

وينطلق ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 9 إبريل، أما آخر مباراة في ربع النهائي ستكون 17 إبريل.

مواعيد مباريات ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ذهاب ربع النهائي: 9/10 أبريل 2024

عودة ربع النهائي: 16/17 أبريل 2024

ذهاب نصف النهائي: 30 أبريل / 1 مايو 2024

عودة نصف النهائي: 7/8 مايو 2024

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