61 مليار درهم صادرات الصناعة المحلية عبر منافذ أبوظبي في 2023

بلغت صادرات القطاع الصناعي المحلي عبر منافذ أبوظبي 61 مليار درهم خلال العام المنقضي، وفق مؤشرات حديثة لمركز الإحصاء بأبوظبي، حيث استطاع المنتج المحلي خلال 2023 الوصول إلى كثير من الأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية.

وأوضحت المؤشرات أن صادرات الصناعة المحلية واصلت النشاط خلال الربع الأخير من العام الماضي لتحقق أكثر من 12.5 مليار درهم، بنسبة بلغت 20.5% من إجمالي قيمة تصدير السلع المصنعة محلياً على مدار 2023.



وتصدرت الصناعات الثقيلة حركة التصدير حيث اختص قطاع الصناعات المعدنية بنسبة 46% من إجمالي الصادرات الصناعية، بإجمالي يتجاوز 28.1 مليار درهم، مع استمرارية تصدير منتجات المعادن الأساسية بحصة 27.5 مليار درهم، إلى جانب حوالي 600 مليون درهم صادرات منتجات الصناعات المعدنية المختلفة.

وشكلت اللدائن ثاني أكثر صادرات السلع المنتجة محلياً عبر منافذ تصدير الإمارة بتلك الفترة، وبحصة 18.6% من الإجمالي، حيث تجاوزت قيمتها 11.4 مليار درهم. ومثلت الصناعات الكيماوية 8% من إجمالي الصادرات، بما يقارب 4.9 مليارات درهم على مدار العام الماضي، بينما شكلت الصناعات الغذائية 7% وبقيمة تجاوزت 4.5 مليارات درهم.

وتجاوزت صادرات الصناعات الورقية والحجر 4 مليارات درهم، وتنوعت الصادرات الصناعية الأخرى التي استطاعت فتح أسواق بالخارج، بين صادرات صناعات قطاع المعدات والآلات المتخصصة ومعدات النقل وصناعات الأحجار والخزف وصناعات الأثاث والمنسوجات والصناعات الجلدية متضمنة مصنعات الأحذية، إلى جانب قطاع السلع المتنوعة.

وتستفيد الصناعات التصديرية بشكل واضح من الانسيابية والسرعة التي تكفلها جاهزية البنية اللوجستية على خارطة التجارة الدولية، ووفق بيانات التوزيع الجغرافي لأسواق التصدير، تصدر السوق السعودي خريطة التصدير الصناعي للمنتج الوطني، تلته أسواق أوروبية ودولية مثل السوق السويسري و السوق الأمريكي وعدد من الأسواق الأجنبية والآسيوية والخليجية والعربية الأخرى.





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