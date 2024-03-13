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تأثر الكلى بسبب مدة الإنعاش.. بيان طبي تفصيلي بالحالة الصحية لأحمد رفعت

3/13/2024 3:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر مستشفى "زمزم" بمحافظة الإسكندرية في مصر، الذي يتواجد به أحمد رفعت لاعب فيوتشر المصري، بيانًا رسميًا، بتفاصيل حالة اللاعب، بعد سقوطه المفاجئ في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري، أول أيام رمضان.

وأكد المستشفى في البيان، أن أحمد رفعت حضر بسيارة إسعاف، وعضلة قلبه متوقفة، وتم عمل إنعاش قلب رئوي طبقًا للبروتوكولات الطبية، واستمر لأكثر من ساعتين في الطوارئ.

وأضاف البيان: "أثناء إنعاش القلب، حدث أكثر من مرة اضطراب في ضربات القلب، ما استدعى استخدام الصدمات الكهربائية أكثر من 20 مرة، وبعدها تم وضع المريض على أنبوب التنفس الصناعي".

وتابع البيان: "بعد استقرار الحالة، تم نقل المريض إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج، ووضع المريض على أنبوب تنفس وجهاز تنفس صناعي لمحاولة ضبط نسبة الأكسجين وضبط الحموضة وضبط ثاني أكسيد الكربون، ومحاولة ضخ الدم الواصل للأطراف والكلى".

وواصل "تم عمل أشعة مقطعية على الصدر والمخ، وتبين عدم تضرر المخ، كما أظهرت الأشعة وجود احتقان والتهابات ناتجة عن إنعاش القلب الرئوي".

وأوضح "تمت متابعة المريض عن طريق طبيب الكلي، لقلة كمية البول نتيجة لتأثر الكلى بسبب طول مدة الإنعاش، وتم عرض المريض على استشاري القلب واستشاري المخ والاعصاب لتقييم حالته ومتابعتها، وتم عمل التحاليل والفحوصات اللازمة لمعرفة سبب توقف القلب".

وأتم البيان: "حالة المريض حاليًا أفضل، لكنه لم يسترد الوعي بشكل كامل، وإدارة المستشفى والطاقم الطبي يقدمون أقصي ما يمكن تقديمه من الخدمة الطبية للاعب".

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