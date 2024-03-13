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الجولة 16 لدوري المحترفين.. أولى السهرات الرمضانية

3/13/2024 2:21:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يواصل قطار دوري ادنوك للمحترفين لكرة القدم في الإمارات، مساره بانطلاق جولته الـ 16 اليوم الأربعاء، والتي تمثل أولى السهرات الرياضية في رمضان المبارك من أصل 3 جولات تقام في الشهر الفضيل، وسط أجواء جماهيرية حماسية تترقب اتضاح الرؤية بشأن المنافسة على درع البطولة، أو تحديد هوية المتصارعين على الهروب من "ورطة" المراكز الأخيرة في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة.

وتقام في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، 3 مباريات في إطار الجولة 16 من دوري المحترفين، الأولى، بين الوصل المتصدر بـ 39 نقطة، ومستضيفه بني ياس "عاشر" الترتيب من 14 مباراة برصيد 16 نقطة، في مباراة يصعب التكهن بنتيجتها، والثانية، تجمع "الإمارات" صاحب المركز 14 والأخير برصيد 5 نقاط فقط من 14 مباراة، بضيفه خورفكان "تاسع" الترتيب بـ 17 نقطة، في مباراة ليس أمام الصقور من بديل سوى الفوز لمعالجة الوضع الذي يزداد تأزما مع توالي الجولات، فيما يسعى خورفكان إلى تأمين وضعه في المنطقة الدافئة عبر اقتناص النقاط الثلاث، أو حصد نقطة على الأقل، والثالثة، بين حتا صاحب المركز 13 برصيد 5 نقاط فقط من 14 مباراة، وضيفه الوحدة "رابع" الترتيب بـ 27 نقطة، في مباراة يبدو فيها العنابي "ظاهريا" الأقرب إلى تحقيق السعادة.

استكمال الجولة
وتستكمل مباريات الجولة 16 من دوري المحترفين، غدا الخميس بإقامة 3 مباريات، الأولى، تجمع شباب الأهلي "ثالث" الترتيب برصيد 30 نقطة من 14 مباراة بضيفه البطائح "ثامن" الترتيب بـ 19 نقطة، والثانية، القمة المرتقبة بين الشارقة "خامس" الترتيب بـ 26 نقطة، وضيفه النصر صاحب المركز السادس برصيد 21 نقطة، والثالثة، بين الجزيرة "سابع" الترتيب بـ 20 نقطة من 14 مباراة، وضيفه اتحاد كلباء صاحب المركز 12 برصيد 13 نقطة، فيما يُسدل الستار على مباريات الجولة 16، الجمعة بإقامة مباراة واحدة تجمع عجمان صاحب المركز 11 برصيد 14 نقطة، من 14 مباراة، بضيفه العين "ثاني" الترتيب العام برصيد 31 نقطة من 14 مباراة.


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