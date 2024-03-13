بعد الهواتف الذكية.. شاومي الصينية تكشف النقاب عن أول سيارة كهربائية

كشفت شركة شاومي الصينية لصناعة الهواتف الذكية النقاب عن أول سيارة كهربائية لها وأعلنت على الفور أنها تهدف إلى أن تصبح واحدة من أكبر خمس شركات لصناعة السيارات في العالم.

ووصف الرئيس التنفيذي للشركة لي جون السيارة السيدان، التي يطلق عليها اسم (إس.يو7)، بأنها تحتوي على تقنية "محرك كهربائي فائق" له قدرة تسارع تفوق سيارات تسلا وبورشه الكهربائية.

لكن السيارة، التي يُرجح طرحها للبيع في غضون أشهر، تظهر لأول مرة في وقت تشهد فيه سوق السيارات الصينية، الأكبر في العالم، تخمة في المعروض وتباطؤ الطلب الذي أشعل حرب أسعار شرسة.

ولم يمنع هذا الرئيس التنفيذي للشركة من الإعلان عن طموحات كبيرة.

وقال خلال حفل الكشف عن السيارة "من خلال العمل الجاد على مدى السنوات الخمس عشرة إلى العشرين المقبلة، سنصبح أحد أكبر خمس شركات لصناعة السيارات في العالم، ونسعى جاهدين للارتقاء بصناعة السيارات الشاملة في الصين".

وأضاف أن هذه الخطط تشمل تصنيع "سيارة أحلام مماثلة لبورشه وتسلا".

* سيارة ذكية

ومن المتوقع أيضا أن تجذب السيارة (إس.يو7) العملاء نظرا لنظام التشغيل المشترك الخاص به مع هواتف شاومي الشهيرة والأجهزة الإلكترونية الأخرى. وسيتمتع سائقوها بإمكان الوصول السلس إلى مجموعة تطبيقات الهاتف المحمول الحالية للشركة.

تصدر السيارة الجديدة في نسختين، إحداهما بمدى قيادة يصل إلى 668 كيلومترا بشحنة واحدة والأخرى إلى 800 كيلومتر. وبالمقارنة، فإن طراز (موديل إس) من إنتاج تسلا يصل مداه إلى 650 كيلومترا.

ولم تعلن الشركة عن الأسعار بعد. وقال لي إن التكلفة "ستكون مرتفعة بعض الشيء بالفعل، لكنها تكلفة يعتقد الجميع أنها مبررة".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن السيارة تتمتع بقدرات الشحن السريع في درجات الحرارة المنخفضة ومجهزة بتقنية متقدمة تسمح لها بالتعرف على العوائق في ظل الظروف الصعبة مثل تساقط الثلوج.

وأضاف أن قدرات القيادة الذاتية لسيارات شاومي ستكون في طليعة الصناعة.

* مساع للتنويع

وتسعى خامس أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في الصين إلى التنويع بما يتجاوز أعمالها الأساسية إلى السيارات الكهربائية وسط ركود الطلب على الهواتف الذكية، وهي خطة أشارت إليها لأول مرة في عام 2021.

وتشمل شركات التكنولوجيا الصينية الأخرى التي دخلت في شراكة مع شركات صناعة السيارات لتطوير السيارات الكهربائية، شركة الاتصالات العملاقة هواوي وشركة محرك البحث الصيني بايدو.

وتعهدت شاومي باستثمار عشرة مليارات دولار في السيارات على مدى عقد، وهي واحدة من الكيانات الجديدة القليلة في سوق السيارات الكهربائية في الصين التي حصلت على موافقة السلطات التي كانت مترددة في زيادة الشركات في هذا القطاع بسبب وفرة المعروض.

وستتولى إنتاج سيارة شاومي وحدة تابعة لشركة صناعة السيارات المملوكة للدولة (بايك جروب) في مصنع ببكين بطاقة سنوية تبلغ 200 ألف سيارة.

وفي سوق السيارات الكهربائية الصينية المزدحمة للغاية، من المرجح أن تأتي أكبر منافسة لشاومي من شركة (بي.واي.دي) التي تستحوذ على حصة الثلث بينما تبلغ حصة تسلا تسعة بالمئة وفق أرقام الربع الثالث من زيشانغ سيكيوريتيز.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز