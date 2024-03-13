انفجار صاروخ فضائي لشركة خاصة عند إطلاقه في اليابان

انفجر صاروخ أطلقته شركة يابانية خاصة لوضع قمر اصطناعي في المدار بعد ثوان على إقلاعه في غرب اليابان اليوم الأربعاء كما أعلنت الشركة المشغلة "سبيس ون".

وأُطلق الصاروخ "كايروس" الذي يبلغ ارتفاعه 18 مترًا عند الساعة 11,01 (02,01 ت غ) من موقع في شبه جزيرة كيي، في مقاطعة واكاياما (غرب) المنطقة الجبلية التي تغطيها غابات.

لكن بعد ثوانٍ على إطلاقه، تحول الصاروخ إلى كرة نار واجتاح دخان كثيف موقع الإطلاق وسقط حطام مشتعل من الآلة على المنحدرات المحيطة، ما دفع رجال الإطفاء إلى التدخل.

وقالت "سبيس وَن" في بيان إنها اضطرت إلى اتخاذ "إجراءات لإلغاء الرحلة" بعيد الإقلاع، مؤكدة أنها ستحقق في أسباب الفشل.

وتهدف هذه المهمة التي أجلتها الشركة خمس مرات بسبب صعوبات في الحصول على قطع غيار خلال وباء كوفيد-19 ثم بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إلى وضع قمر اصطناعي حكومي ياباني في مداره، كان يفترض أن يكون الأول لشركة يابانية خاصة.

ويشكل هذا الفشل انتكاسة لصناعة الفضاء في هذا البلد الذي يسعى إلى الحصول على مكان في السوق العالمية المزدهرة في هذا المجال.

وأسست "سبيس ون" (Space One) في 2018 مجموعة من الشركات اليابانية بينها "كانون إلكترونيكس" (Canon Electronics) و"اتش آي اتش ايروسبيس" (IHI Aerospace) ومجموعة البناء شيميزو (Shimizu) إلى جانب بنك التنمية الياباني وهو مؤسسة مالية حكومية.



