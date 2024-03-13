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الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024/2023

3/13/2024 2:21:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنتهي منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024/2023، اليوم الأربعاء، حيث تتنافس 4 أندية على بطاقتي التأهل المتبقيتين للدور ربع النهائي.

وتأهلت إلى هذا الدور العديد من الفرق وعلى رأسها الغائبون منذ فترة مثل برشلونة وأرسنال، إلى جانب حامل اللقب مانشستر سيتي والأكثر تتويجًا بالبطولة ريال مدريد.

ويحل إنتر ميلان، ضيفًا ثقيلاً على أتلتيكو مدريد، الليلة، لحسم هوية المتأهل للدور المقبل.

ويحتضن ملعب "سيجنال ايدونا بارك" معقل بوروسيا دورتموند المواجهة الحاسمة للفريق الألماني أمام نظيره بي إس في أيندهوفن الهولندي، لاكتمال عقد المتأهلين لدور ربع النهائي.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024/2023:

بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، مانشستر سيتي، برشلونة، أرسنال.

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