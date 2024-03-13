انطلاق أعمال النسخة الثالثة من المنتدى العالمي لإدارة المشاريع في الرياض، مطلع يونيو المقبل

(MENAFN
- EmailWire)
الرياض، المملكة العربية السعودية (ARAB NEWSWIRE) تحت رعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، تعلن اللجنة المنظمة للمنتدى العالمي لإدارة المشاريع عن إطلاق النسخة الثالثة من المنتدى تحت شعار "نحقق الحلم: قيادة، تمكين، استدامة"، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 3 يونيو المقبل في العاصمة الرياض، لمناقشة أفضل الممارسات والتجارب وأحدث المستجدات في مجال إدارة المشاريع بمختلف القطاعات، إلى جانب تبادل الآراء والرؤى والأفكار الإبداعية حول التنفيذ الناجح للمشروعات الكبرى.
وأكد المهندس بدر بورشيد رئيس معهد إدارة المشاريع – فرع المملكة العربية السعودية والمنتدى العالمي لإدارة المشاريع، على المكانة المتميزة التي استطاع المنتدى تحقيقها على مدار عامين متتاليين، ليصبح منصة عالمية تستقطب نخبة من الخبراء والمتحدثين ومديري المشاريع وصناع القرار في قطاع إدارة المشاريع من شتى أنحاء العالم؛ لتوحيد الرؤى والجهود المتمكنة من أجل الخروج بحلول مبتكرة تضمن تنفيذ المشاريع بنجاح أكبر ومخاطر أقل وقيمة أعلى؛ ومواجهة التحديات والمعيقات لذلك، ما يساهم في دفع وتطوير عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة والعالم أجمع.
وقال بورشيد: "نجح المنتدى العالمي لإدارة المشاريع في تعزيز المكانة والدور الريادي الذي تميزت به المملكة العربية السعودية في عالم المشاريع العملاقة والمستقبلية المذهلة؛ منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 في عام 2016 وحتى يومنا الحالي، إذ يرتاد المنتدى سنويًا منذ انطلاقته الأولى رواد المشاريع من مختلف أنحاء العالم، من قادة فكر وأعمال، وأكاديميين ومدراء مهنيين وتقنيين، ومنظمات ومؤسسات كبرى، لتبادل المعارف والخبرات واستعراض أفضل الممارسات والتطبيقات للنجاح والتميز في الإدارة والقيادة والتمكين، مما يسهم في تنفيذ المبادرات الحكومية الهادفة لجعل الرياض واحدة من أكثر مدن العالم استدامة، وأكبرها اقتصادا."
يستهدف المنتدى شريحة واسعة من الجمهور في القطاعين الحكومي والخاص، والقطاعات شبه الحكومية، والشركات الهندسية والمقاولات والمشتريات، والشركات الناشئة، وشركات الإنشاءات والبنية التحتية، ورواد الأعمال، والمدراء التنفيذيين، ومدراء المشاريع، ومدراء الاستراتيجية، والمطورين، ومدراء مكاتب إدارة المشاريع، ومستشاري إدارة المشاريع، ومزودي التكنولوجيا.
ويهدف المنتدى العالمي لإدارة المشاريع إلى تمكين المرأة والمهنيين المحترفين والشباب الطموح بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق التميز في إدارة المشاريع؛ من خلال تسليط الضوء على أبرز المحاور في الاقتصاد، والفطنة والحوكمة، وطرق العمل وسلسلة القيمة، والمشاريع الضخمة والأثر الاجتماعي المستدام، والتحول الرقمي، واستخدامات الذكاء الاصطناعي، ومهارات القوة الناعمة، وغيرها من المواضيع ذات الصلة بإدارة المشاريع وتدعم منظومة الاستدامة العالمية وتمكين القيادات العالمية.
يصاحب المنتدى على مدار اليومين معرض تفاعلي تشارك فيه جهات عدة تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة، محلية وعالمية. كما ينظم المنتدى العديد من ورش العمل التطبيقية، يديرها ويقدمها كفاءات من الخبراء المختصين؛ مقرونة بوحدات تطويرية مهنية معتمدة.
وتيسيرًا لمشاركة العلوم والمعرفة، وتعزيزًا لمكانة الكتاب وقيمته وأثره المستدام على المجتمع المهني؛ ستتخلل أعمال المنتدى وقفات تكريم وتوقيع لمجموعة من الكتب القيّمة لنخبة رائدة من المؤلفين المتخصصين.
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