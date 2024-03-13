افتتاح بارك ريجيس باي برنس في جزر دبي: حيث يُعامل الضيوف معاملة الملوك

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- SOCIATE) دبي، الإمارات العربية المتحدة - 12 آذار 2024 - يعلن بارك ريجيس باي برنس بكل اعتزاز عن الافتتاح الكبير في جزر دبي الخلابة للفندق الجديد حيث يمتزج السحر الخالد مع الرقي المعاصر. يوفر هذا الفندق الجديد المذهل لضيوفه فردوس أرضيًا يستمتعون فيه بالهدوء والسكينة، وهو المكان المثالي لمن يبحث عن ملاذ يتنعم فيه بسحر الجزر والخدمة منقطعة النظير.
يلبي فندق بارك ريجيس باي برنس تطلعات ضيوفه مهما تنوعت ليضمن لكل منهم إقامة لا تنسى، ولهذا الغرض، يقدم الفندق مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة، تشمل الغرف القياسية الستاندرد، والغرف الممتازة البريميوم ذات الشرفات، والغرف الفاخرة الديلوكس ذات الشرفات المطلة على البحر، والأجنحة الصغيرة، والأجنحة الواسعة.
يبدأ الترحيب بالضيوف منذ لحظة وصولهم، فالغرف جميعها مزودة بشرفات مجهزة لتضمن للضيوف تجربة الاسترخاء المطلقة، ولمعظمها إطلالات خلابة على بحر العرب. يقدم فندق بارك ريجيس باي برنس من خلال شراكته مع أتكينسونس (لندن، 1799) وسائل راحة متميزة داخل الغرف وتجارب حسب الطلب تختص بها العلامة التجارية ليضمن لضيوفه إقامة يتمتعون خلالها بالراحة الخالصة،
يستطيع الضيوف استكشاف المطابخ المتنوعة من أنحاء العالم في مطاعم الفندق، ويعد مطعم Yakamoz المتخصص أحد هذه المطاعم التي يفضلها الضيوف تفضيلاً خاصًا مع الشرفة المجاورة التي توفر إطلالات بانورامية على شواطئ الجزيرة وأفق المدينة. أضف إلى ذلك أن الفندق المصمم على طراز المنتجع يوفر مجموعة من المرافق، تشمل مقهى وبار حمام السباحة وصالة الشيشة وصالة لياقة بدنية على أحدث طراز، علاوة على أنشطة المغامرات الشاطئية والمنتجع الصحي Golden Spa الذي يضم 8 غرف للعلاج وساونا وصالة للبخار.
يسمح موقع فندق بارك ريجيس باي برنس المميز في جزر دبي للضيوف بالوصول بسهولة من مطار دبي الدولي الذي يبعد 20 دقيقة فقط، وهو واحد من ثلاثة فنادق فحسب تقع في جزر دبي، ويتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى أميال من الشواطئ البكر. وإذا كنت من محبي الاسترخاء أو كنت من هواة المغامرة، ستجد في فندق بارك ريجيس باي برنس دائمًا التوازن المثالي بين الراحة والنشاط. و يضيف سايمون وان، رئيس ومدير شركة ستاي ويل القابضة قائلاً:
"يضع بارك ريجيس باي برنس في جزر دبي المعايير لتجربة الضيوف، فيمزج بين الرقي المتطور المرتبط بالطبيعة والخدمة التي لا مثيل لها. نحن نشعر بالفخر لإعلان هذا التطور لعلامة ريجيس بارك التجارية".
وفي سعيه لتعزيز تجربة ضيوفه، ودمجها مع التقدم التكنولوجي، يقدم بارك ريجيس باي برنس لأول مرة جين، وهو مرشد استقبال مدعوم بالذكاء الصناعي، وقد صُمم لمساعدة الضيوف في رسم لحظات لا تنسى، وتقديم خدمة استثنائية في كل نقاط التواصل.
تمتع بعالم يسوده الرقي المتطور في بارك ريجيس باي برنس في جزر دبي حيث يعامل الضيوف معاملة الملوك. يقدم فندقنا الجديد تجربة كلاسيكية راقية، صُمم كل تفصيل فيها لتدليل الضيوف وإبهارهم. احجز الآن واستفد من عرضنا الافتتاحي الذي يبدأ بسعر +450 درهمًا إماراتيًا شاملاً وجبة الإفطار لشخصين.
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