يعتمد سوق التصوير عبر الأقمار الصناعية التجارية على التطورات في تقنيات الاستشعار

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- P&S Intelligence) وفي عام 2022، بلغ حجم سوق التصوير عبر الأقمار الصناعية التجارية 3,754 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.20% في الفترة من 2022 إلى 2030، لتصل إلى 8,777 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، وفقًا لما تقوله P&S Intelligence.
ومن خلال استخدام الأقمار الصناعية المجهزة بصريًا، تولد عملية التصوير بيانات صور أولية. يوفر التصوير الجوي دقة صورة فائقة مقارنة بالتصوير عبر الأقمار الصناعية نظرًا لقربه من الهدف. في حين أن التصوير الأرضي هو الخيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة مع دقة الصورة الممتازة، إلا أنه مقيد بالقيود الجغرافية. تظهر الأقمار الصناعية كخيار مفضل على طرق التصوير البديلة بسبب توصيلها السريع لبيانات الصور وتغطيتها الواسعة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي فعالية خدمات التصوير من حيث التكلفة بمجرد وصول الأقمار الصناعية إلى مدارها إلى دفع نمو السوق في المستقبل المنظور.
يشمل برنامج EnhancedView، وهو عبارة عن عقود مدتها عشر سنوات بقيمة 7.3 مليار دولار أمريكي مع الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية، شركتي DigitalGlobe وGeoEye اللتين يقع مقرهما في الولايات المتحدة. ويهدف إلى تغذية طاقات جمع الصور وإعادة الاستثمار في البنية التحتية التجارية لتصوير الأقمار الصناعية. مثل هذه الاتفاقيات الحكومية، والتي تشكل غالبية إيرادات هذه الشركات، ستزيد الإيرادات في السنوات القليلة المقبلة.
من المتوقع أن تؤدي الحاجة المتزايدة إلى LBS إلى تطوير الصناعة بحصة كبيرة في عام 2022. يتم استخدام LBS للعديد من التطبيقات، مثل البحث المحلي، وإعلانات الهاتف المحمول عبر LBS، والملاحة، وخدمات المؤسسات، والمعلومات الصحية الخاصة بالموقع، وتتبع المستهلك، والسياحة. وغيرها من المعلومات التجارية القائمة على الموقع.
يمكن أن يوفر التصوير عبر الأقمار الصناعية معلومات وبيانات مهمة. ويتم استخدام ذلك من قبل الهيئات الحكومية والمؤسسات البحثية في العديد من القطاعات، مثل الدفاع والأرصاد الجوية والنفط والغاز الطبيعي والزراعة لعدة تطبيقات، مثل التنبؤ والغابات ومعلومات الطقس والزراعة.
تستعد أمريكا الشمالية لتحقيق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 12.40% في المستقبل القريب، مع احتفاظ الولايات المتحدة بحصة سوقية مهيمنة في مجال التصوير التجاري عبر الأقمار الصناعية. تعمل حكومة الولايات المتحدة على تحويل نهجها من الحد من قدرات الأقمار الصناعية التجارية إلى تمكين الشركات الخاصة من استخدام الأقمار الصناعية عالية الدقة، وبالتالي تعزيز قدرات جمع المعلومات الاستخبارية.
ومن بين اللاعبين البارزين في المنطقة شركة Planet Lab Inc.، وBlackSky Global، وDigitalGlobe Inc.، مع مبادرات تجارية تبرز كمساهمين رئيسيين في قطاع التصوير عبر الأقمار الصناعية في أمريكا الشمالية. ومن المتوقع أن تؤدي الاستثمارات الكبيرة في الصناعات العسكرية والاستخباراتية، إلى جانب زيادة الأبحاث الجغرافية المكانية في الولايات المتحدة، إلى تعزيز نمو الطلب على التصوير عبر الأقمار الصناعية في أمريكا الشمالية في السنوات القادمة.
لذلك، تظل الأقمار الصناعية هي الطريقة المفضلة مقارنة بطرق التصوير الأخرى نظرًا لسرعتها في توصيل بيانات الصور وتغطيتها الواسعة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي فعالية خدمات التصوير من حيث التكلفة بمجرد وصول الأقمار الصناعية إلى مدارها إلى دفع التوسع المستقبلي في صناعة التصوير عبر الأقمار الصناعية التجارية.
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