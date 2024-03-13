واشنطن : قوات أميركية في طريقها لبناء ميناء مؤقت للمساعدات على ساحل غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 13 آذار ( بترا ) - انطلقت مساء امس الثلاثاء من قاعدة عسكرية بحرية في فرجينيا , أربع سفن تابعة للجيش الأميركي على متنها نحو 100 جندي وما يلزم من تجهيزات لبناء ميناء مؤقت على ساحل غزة يتيح توصيل مساعدات يحتاج إليها السكان بشدة , بحسب واشنطن تايمز .
وبحسب البنتاغون , فان السفينة الأولى هي مركبة مائية ضخمة مطلية باللون الرمادي تعرف باسم سفينة الدعم اللوجستي، أبحرت ببطء من رصيف في قاعدة لانغلي-يوستيس المشتركة. وتبعتها ثلاث سفن أصغر حجما ستبحر لنحو 30 يوما إلى شرق المتوسط لتنفيذ مهمة بناء الميناء الذي يندرج في إطار جهود تبذلها الولايات المتحدة لمساعدة غزة , بسبب مواصلة إسرائيل تأخير وصول المساعدات برا .
وتضم المنشأة الجديدة , منصة بحرية لإعادة شحن المساعدات من سفن كبيرة إلى سفن صغيرة ورصيفا لنقلها إلى الشاطئ، يتوقّع أن تبدأ عملها "بعد 60 يوما"، وفق ما صرّح البريغادير جنرال براد هينسن لصحافيين.
وأضاف "ما أن نصبح قادرين على تنفيذ المهمة بالكامل، سيكون بإمكاننا نقل ما يصل إلى مليوني وجبة، أو مليوني قارورة مياه، إلى الشاطئ كل يوم".
وقال هينسن إن نحو 500 جندي من لواء النقل السابع سيشاركون في العملية التي وصفها بأنها "الوحدة المائية الأولى في جيشنا , وهم "قادرون على توفير دعم مستدام فوق المياه في بيئات قاسية".
وتراجعت كميات المساعدات التي يتم إدخالها إلى غزة بالشاحنات خلال خمسة أشهر من الحرب، في حين يواجه سكان غزة نقصا حادا في الغذاء والماء والدواء .
-- (بترا )
ب خ / س س
13/03/2024 08:09:45
MENAFN13032024000117011021ID1107969985
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.