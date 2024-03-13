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واشنطن : قوات أميركية في طريقها لبناء ميناء مؤقت للمساعدات على ساحل غزة

3/13/2024 2:14:29 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 13 آذار ( بترا ) - انطلقت مساء امس الثلاثاء من قاعدة عسكرية بحرية في فرجينيا , أربع سفن تابعة للجيش الأميركي على متنها نحو 100 جندي وما يلزم من تجهيزات لبناء ميناء مؤقت على ساحل غزة يتيح توصيل مساعدات يحتاج إليها السكان بشدة , بحسب واشنطن تايمز .
وبحسب البنتاغون , فان السفينة الأولى هي مركبة مائية ضخمة مطلية باللون الرمادي تعرف باسم سفينة الدعم اللوجستي، أبحرت ببطء من رصيف في قاعدة لانغلي-يوستيس المشتركة. وتبعتها ثلاث سفن أصغر حجما ستبحر لنحو 30 يوما إلى شرق المتوسط لتنفيذ مهمة بناء الميناء الذي يندرج في إطار جهود تبذلها الولايات المتحدة لمساعدة غزة , بسبب مواصلة إسرائيل تأخير وصول المساعدات برا .
وتضم المنشأة الجديدة , منصة بحرية لإعادة شحن المساعدات من سفن كبيرة إلى سفن صغيرة ورصيفا لنقلها إلى الشاطئ، يتوقّع أن تبدأ عملها "بعد 60 يوما"، وفق ما صرّح البريغادير جنرال براد هينسن لصحافيين.
وأضاف "ما أن نصبح قادرين على تنفيذ المهمة بالكامل، سيكون بإمكاننا نقل ما يصل إلى مليوني وجبة، أو مليوني قارورة مياه، إلى الشاطئ كل يوم".
وقال هينسن إن نحو 500 جندي من لواء النقل السابع سيشاركون في العملية التي وصفها بأنها "الوحدة المائية الأولى في جيشنا , وهم "قادرون على توفير دعم مستدام فوق المياه في بيئات قاسية".
وتراجعت كميات المساعدات التي يتم إدخالها إلى غزة بالشاحنات خلال خمسة أشهر من الحرب، في حين يواجه سكان غزة نقصا حادا في الغذاء والماء والدواء .
-- (بترا )
ب خ / س س
13/03/2024 08:09:45

MENAFN13032024000117011021ID1107969985

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