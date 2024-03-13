واشنطن : الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ لبولندا بقيمة 3,5 مليارات دولار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 13 آذار ( بترا )- وافقت الولايات المتحدة مساء امس الثلاثاء على بيع صواريخ لبولندا بقيمة 3,5 مليارات دولار ، في صفقة أعلنت قبل ان يلتقي الرئيس جو بايدن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في البيت الابيض الثلاثاء , بحسب بيان للخارجية الأميركية وواشنطن تايمز .
والصفقة التي أبلغ بها الكونغرس بحسب القانون الأميركي، تنص على بيع صواريخ جو-أرض بعيدة المدى بقيمة 1,77 مليار دولار، وصواريخ جو-جو متوسطة المدى بقيمة 1,69 مليار دولار لبولندا ، بحسب بيان للخارجية الاميركية.
-- (بترا )
ب خ /س س
13/03/2024 08:27:16
MENAFN13032024000117011021ID1107969984
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