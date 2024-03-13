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واشنطن : الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ لبولندا بقيمة 3,5 مليارات دولار

3/13/2024 2:14:27 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 13 آذار ( بترا )- وافقت الولايات المتحدة مساء امس الثلاثاء على بيع صواريخ لبولندا بقيمة 3,5 مليارات دولار ، في صفقة أعلنت قبل ان يلتقي الرئيس جو بايدن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في البيت الابيض الثلاثاء , بحسب بيان للخارجية الأميركية وواشنطن تايمز .
والصفقة التي أبلغ بها الكونغرس بحسب القانون الأميركي، تنص على بيع صواريخ جو-أرض بعيدة المدى بقيمة 1,77 مليار دولار، وصواريخ جو-جو متوسطة المدى بقيمة 1,69 مليار دولار لبولندا ، بحسب بيان للخارجية الاميركية.
-- (بترا )
ب خ /س س
13/03/2024 08:27:16

MENAFN13032024000117011021ID1107969984

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