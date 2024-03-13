واشنطن : الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ لبولندا بقيمة 3,5 مليارات دولار

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 13 آذار ( بترا )- وافقت الولايات المتحدة مساء امس الثلاثاء على بيع صواريخ لبولندا بقيمة 3,5 مليارات دولار ، في صفقة أعلنت قبل ان يلتقي الرئيس جو بايدن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في البيت الابيض الثلاثاء , بحسب بيان للخارجية الأميركية وواشنطن تايمز .

والصفقة التي أبلغ بها الكونغرس بحسب القانون الأميركي، تنص على بيع صواريخ جو-أرض بعيدة المدى بقيمة 1,77 مليار دولار، وصواريخ جو-جو متوسطة المدى بقيمة 1,69 مليار دولار لبولندا ، بحسب بيان للخارجية الاميركية.

-- (بترا )

ب خ /س س

13/03/2024 08:27:16