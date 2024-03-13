MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عادًة ما ينصح الخبراء بتناول المياه الفاترة أو بعض حبات التمر على الريق في إفطار رمضان وتجنب بعض المشروبات الأخرى التي قد تسبب مشكلات صحية.



ومن أسوأ المشروبات التي يمكن تناولها على الريق، وذلك حسبما نشر موقع "India times".



أسوأ مشروبات على الريق في رمضان



1- العصائر الحمضية

تناول العصائر الحمضية، مثل عصير البرتقال واليوسفي والليمون، على معدة فارغة يمكن أن يسبب تهيج المعدة، لأنها تزيد من الحموضة والتهاب المعدة والشعور بالغثيان.

2- الشاي والقهوة

عند شرب القهوة أو الشاي على معدة فارغة، فإن ذلك يزيد من الحموضة، مما قد يؤدي إلى تلف الجهاز الهضمي بأكمله، ويسبب ارتجاع المريء، لذا من الأفضل التوقف عن شرب الشاي أو القهوة على معدة فارغة والانتظار بعد تناول الطعام بساعة أو أكثر.



3- المشروبات الغازية

يؤدي شرب المياه الغازية على الريق إلى العديد من المشكلات الصحية، على رأسها التجشؤ والامتلاء وارتفاع مستويات السكر في الدم والشعور بعدم الراحة، ومن ثم يجب تجنبها نهائيًا.



4- العصائر البودرة

يمكن أن تزيد العصائر البودرة من جرعة الفركتوز في الجسم، مما قد يضع عبئًا على الكبد والبنكرياس للعمل بشكل أكبر.



ويجب تجنب أي مشروب بودرة لأنه يحتوي على نسبة عالية من السكر على معدة فارغة، ومن ثم يزيد من مستويات السكر في الدم، فضلا عن احتوائه على كمية كبيرة من النكهات والألوان الصناعية والمواد الكيميائية الضارة.

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