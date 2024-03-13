بيان صادر عن حماس ينفي تلقيها عرضا لوقف نار ممتد بغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما نشرته احدى القنوات الإخبارية من تلقي الحركة عرضاً دولياً لوقف إطلاق نار ممتد في غزة، وعودة تدريجية للنازحين، أو توجه وفد للقاهرة لمناقشة التفاصيل.



وقالت حماس إنه لا صحة لما نشرته إحدى القنوات الإخبارية لـ (مصدر كبير بحماس) من أخبار حول تلقي الحركة عرضاً دولياً لوقف إطلاق نار ممتد في غزة، وعودة تدريجية للنازحين، أو توجه وفد للقاهرة لمناقشة التفاصيل.



ودعت وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، وعدم التلاعب بمشاعر أبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان صهيوني وحرب إبادة نازية.

