بيان صادر عن حماس ينفي تلقيها عرضا لوقف نار ممتد بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما نشرته احدى القنوات الإخبارية من تلقي الحركة عرضاً دولياً لوقف إطلاق نار ممتد في غزة، وعودة تدريجية للنازحين، أو توجه وفد للقاهرة لمناقشة التفاصيل.
وقالت حماس إنه لا صحة لما نشرته إحدى القنوات الإخبارية لـ (مصدر كبير بحماس) من أخبار حول تلقي الحركة عرضاً دولياً لوقف إطلاق نار ممتد في غزة، وعودة تدريجية للنازحين، أو توجه وفد للقاهرة لمناقشة التفاصيل.
ودعت وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، وعدم التلاعب بمشاعر أبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان صهيوني وحرب إبادة نازية.
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