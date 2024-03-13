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نصائح سهلة وبسيطة للتخلص من الصداع في الصيام

3/13/2024 2:09:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - الصداع أثناء الصيام أمر شائع الحدوث وهو يحدث نتيجة انخفاض مستوى الجلوكوز والسكر في الدم لدى البعض، وفقا لتقرير نشر في موقع مايجراين بادى المعني بأمراض الدماغ والصداع، فإن الصداع وآلام الرأس التي تنتج لدى بعض الصائمين تكون نتيجة ضعف ترطيب الجسم ويجب عليهم الاهتمام بترطيب جسمهم بعد الإفطار بشكل جيد ومتوازن، للحد من أعراض الجفاف.
وفقا للتقرير فإن هناك الكثير من الطرق التي يمكن بها أن تتحكم في الصداع أو ألم الرأس الذي يصيبك أثناء فترة الصيام، وذلك عندما تحافظ على ترطيب جسمك بشكل كبير بعد الإفطار، من خلال تناول الخضروات الورقية والمياه بشكل موزع مما يعزز من ترطيب الجسم وتقليل حدة الجفاف، كذلك يجب الاهتمام بالسوائل الصحية المفيدة قليلة السكر أو خالية السكر التي تعزز من تقليل حدة الجفاف.
النظام الغذائي الجيد المتوازن الذي يحتوي على كل العناصر الغذائية على وجبة الإفطار ووجبة السحور والذي يشمل الكثير من البروتين والدهون الصحية والكثير من الخضراوات والفواكه بين الإفطار والسحور، يعزز بشكل كبير من مستويات توازن السكر والجلوكوز في الدم مما يقلل من فرص الإصابة بآلام الرأس أثناء الصيام.
الزيادة في تناول القهوة والشاي والكافيين بعد ساعات الإفطار أمر قد يأتي بالسلب على حالة الصداع مما يسبب ألم الرأس، وأكد التقرير على أهمية الحركة وعدم الامتثال للكسل والخمول أثناء فترات الصيام وعدم الإجهاد الحاد أيضا، فلا إفراط ولا تفريط، فالتوازن هام للحفاظ على سلامة الجسم وتقليل حدة وفرص الإصابة بالصداع أثناء الصيام.

اليوم السابع


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