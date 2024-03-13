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محامون من تشيلي يقدمون شكوى للمحكمة الجنائية ضد حكومة نتنياهو

3/13/2024 2:09:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قدم أكثر من 650 محاميا تشيليا شكوى قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو.


وتأتي الشكوى من قبل المحامين بشأن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.


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