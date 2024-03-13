محامون من تشيلي يقدمون شكوى للمحكمة الجنائية ضد حكومة نتنياهو

محامون من تشيلي يقدمون شكوى للمحكمة الجنائية ضد حكومة نتنياهو
التاريخ
3/13/2024 2:09:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قدم أكثر من 650 محاميا تشيليا شكوى قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو.
وتأتي الشكوى من قبل المحامين بشأن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
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