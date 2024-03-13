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موجود في كل مطبخ.. جرعة يومية تساعد على فقدان الوزن

3/13/2024 2:09:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهرت دراسة حديثة أن جرعة من خل التفاح يوميا يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن في أسابيع.


ووجد باحثون لبنانيون أن الأشخاص الذين تناولوا جرعة من خل التفاح يوميا فقدوا ما يصل إلى 8 كغ في 3 أشهر فقط، كما كان لديهم أيضا قياسات أفضل لنسبة السكر في الدم والكوليسترول.


وقال الطبيب روني أبو خليل، من جامعة الروح القدس في لبنان: "قد يكون لخل التفاح فوائد محتملة في تحسين معايير التمثيل الغذائي المتعلقة بالسمنة، قد تساهم النتائج في تقديم توصيات قائمة على الأدلة لاستخدام خل التفاح في إدارة السمنة".


ويعاني أكثر من مليار شخص حول العالم الآن من السمنة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.


وترتبط السمنة بمجموعة من الحالات القاتلة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وأشكال مختلفة من السرطان.


وقال خبراء مستقلون إن مقدار الوزن الذي فقده الأشخاص الذين تناولوا خل التفاح كان "ملحوظا"، لكنهم حذروا من أنه ليس "حلا سحريا".


فوائد خل التفاح الصحية عديدة ومتنوعة، من أبرزها الآتي:
مضاد حيوي طبيعي.
يمنع عسر الهضم.
يزيل الانسداد الأنفي.
جيد لصحة الشعر والبشرة.
تبييض الأسنان.

سكاي نيوز


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