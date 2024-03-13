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الحزن يخيم على جامعة مؤتة

3/13/2024 2:09:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نعى اتحاد طلبة جامعة مؤتة الشاب الطالب بلال احمد سالم المواجدة جراء حادث سير وقع أمس
وقال اتحاد الطلبة عبر صفحتها على الفيسبوك " بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى مجلس اتحاد طلبة جامعة مؤتة وفاة ابن الجامعة البار بلال أحمد سالم المواجدة في هذه الأيام المباركة إثر حادث سير مؤسف."













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