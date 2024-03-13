الحزن يخيم على جامعة مؤتة

الحزن يخيم على جامعة مؤتة
التاريخ
3/13/2024 2:09:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نعى اتحاد طلبة جامعة مؤتة الشاب الطالب بلال احمد سالم المواجدة جراء حادث سير وقع أمس
وقال اتحاد الطلبة عبر صفحتها على الفيسبوك " بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى مجلس اتحاد طلبة جامعة مؤتة وفاة ابن الجامعة البار بلال أحمد سالم المواجدة في هذه الأيام المباركة إثر حادث سير مؤسف."
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