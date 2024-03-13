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بوتين يكشف سبب حنق ماكرون من روسيا

3/13/2024 2:09:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي دميتري كيسيليوف، إن روسيا لم تحشر نفسها في إفريقيا ولم تضغط على فرنسا للخروج من هناك والقادة الأفارقة أنفسهم يفضلون العمل مع روسيا.


وأضاف بوتين، متحدثا عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "نعم، أعتقد أن هناك نوعا من الحنق من جانبه. لكن عندما كانت لدينا اتصالات مباشرة معه، تحدثنا بصراحة تامة حول هذا الموضوع. لم نتدخل في إفريقيا ولم نحاول إخراج فرنسا من هناك. كل ما في الأمر هو أن الزعماء الأفارقة في بعض البلدان رغبوا بالعمل مع المؤسسات الاقتصادية الروسية، ولم يرغبوا في العمل مع الفرنسيين بأي شكل من الأشكال. ولم تكن حتى مبادرتنا، بل كانت مبادرة من جانب أصدقائنا الأفارقة. نحن حتى لم نلمس المستعمرين الفرنسيين السابقين في هذه البلدان. بعض الدول الإفريقية لم تعد ترغب بالتعامل مع فرنسا ولا علاقة لنا بالأمر. رد الفعل الحاد هذا من جانب الرئيس الفرنسي، مرتبط أيضا بما يحدث في بعض الدول الإفريقية".
وشدد الرئيس فلاديمير بوتين، على أن روسيا لم ولن تحرض الدول الإفريقية ضد فرنسا، والجانب الروسي لا يضع لنفسه مثل هذه المهام.


وقال بوتين إن العديد من البلدان التي كانت فرنسا تحتلها سابقا، لم تعد ترغب حقا بالتعامل مع باريس، ولكن هناك بعض الدول الإفريقية التي تنظر بهدوء نحو التواجد الفرنسي فيها.

RT

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