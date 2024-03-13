انفجار أول صاروخ ياباني خاص فور إطلاقه مباشرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انفجر أول صاروخ ياباني خاص يحمل قمرا صناعيا حكوميا، من إنتاج شركة Space One بعد إطلاقه بثواني معدودة.

وأعلنت الشركة أن حطام الصاروخ سقط في الجبال القريبة من موقع الإطلاق، ما أدى إى اندلاع حريق كبير وارتفاع عمود دخان كثيف. ولم يحدد إلى الآن سبب انفجار الصاروخ.

وكان الصاروخ يحمل قمرا صناعيا حكوميا وزنه حوالي 100 كيلوغرام، مصمما لمراقبة سطح الأرض. وكان هذا أول إطلاق لقمر صناعي حكومي تقوم به شركة يابانية خاصة بالكامل.

ويبلغ طول صاروخ Kairos 18 مترا، ويزن حوالي 23 طنا، ويعود لشركة Space One، كما أن موقع الإطلاق الواقع في محافظة واكاياما يعود لنفس الشركة.

روسيا اليوم