سفن أميركية تتوجه لشرق المتوسط لإنشاء رصيف بحري بغزة

سفن أميركية تتوجه لشرق المتوسط لإنشاء رصيف بحري بغزة
التاريخ
3/13/2024 12:06:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القيادة الوسطى الأميركية إن سفن الجيش الأميركي توجهت أمس الثلاثاء إلى شرق البحر المتوسط، لإنشاء رصيف بحري يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وذكرت القيادة الوسطى أن السفن تحمل معدات وإمدادات ضرورية لإنشاء الرصيف البحري المؤقت.
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