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سفن أميركية تتوجه لشرق المتوسط لإنشاء رصيف بحري بغزة

3/13/2024 12:06:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القيادة الوسطى الأميركية إن سفن الجيش الأميركي توجهت أمس الثلاثاء إلى شرق البحر المتوسط، لإنشاء رصيف بحري يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.


وذكرت القيادة الوسطى أن السفن تحمل معدات وإمدادات ضرورية لإنشاء الرصيف البحري المؤقت.


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