الحالة الجوية في ثاني أيام رمضان بالمملكة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء دافئة نسبياً في أغلب المناطق وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى جنوبية غربية وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
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