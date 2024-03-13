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الحالة الجوية في ثاني أيام رمضان بالمملكة

3/13/2024 12:06:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء دافئة نسبياً في أغلب المناطق وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى جنوبية غربية وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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