استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال بالقدس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز الجيب العسكري الواقع شمال غرب القدس المحتلة.



وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة فلسطينية داخلها 5 شبان فلسطينيين عند الحاجز العسكري الإسرائيلي القريب من بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة.



وكانت قوات الاحتلال قد قتلت طفلا فلسطينيا في مخيم شعفاط بالقدس الليلة، وبذلك ارتفع عدد الشهداء إلى 3.



كما يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص الاحتلال في الضفة إلى 431 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى نحو 4700 مصاب.

