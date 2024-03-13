موعد عيد الفطر وعدد أيام الإجازة في الدول العربية والإسلامية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يحتفل المسلمون في مختلف أنحاء العالم بعيد الفطر كل عام، والذي يعد دخوله إيذانا بانتهاء شهر الصيام. ومن المتوقع أن يصادف يوم الأربعاء العاشر من أبريل/نيسان 2024 أول أيام شهر شوال 1445، وذلك وفق الحسابات الفلكية.



وتعتمد معظم الدول العربية والإسلامية تحري هلال شوال عبر المراصد الفلكية، عملا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غُمَّ عليكم، فأكملوا ثلاثين".



وبعد ثبوت الرؤية بالطرق الشرعية، يتم الإعلان عن موعد عيد الفطر في الدول التي تعتمد الرؤية.



في المقابل، تعتمد بعض المراكز والدول الإسلامية على الحسابات الفلكية في تحديد موعد بداية شوال، ففي تركيا -على سبيل المثال- حددت رئاسة الشؤون الدينية يوم الأربعاء 10 أبريل/نيسان المقبل أول أيام عيد الفطر.



ومن المفترض ألا تقل إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام عن 3 أيام. وتبدأ العطلة من الأربعاء العاشر من أبريل/نيسان المقبل، وتستمر حتى مساء السبت 13 من الشهر ذاته في معظم الدول العربية والإسلامية، ليعود الدوام بشكل رسمي يوم الأحد 14 أبريل/نيسان المقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العديد من الدول العربية تمنح إجازة قد تبلغ 6 أيام عمل.



نرصد لكم فيما يلي توقعات موعد إجازة عيد الفطر في بعض الدول العربية والإسلامية:



إجازة عيد الفطر في مصر

بحسب صفحة العطلات الرسمية في موقع رئاسة الجمهورية، فإن إجازة عيد الفطر في مصر ستبدأ يوم الأربعاء العاشر من أبريل/نيسان 2024، وتمتد حتى الجمعة. وبما أن يوم السبت هو يوم عطلة أسبوعية، فمن المتوقع أن يعود الموظفون إلى أعمالهم يوم الأحد أو الاثنين 15 أبريل/نيسان المقبل.



إجازة عيد الفطر في السعودية

أما في السعودية، فلم تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد الإجازة حتى الآن، إلا أن البنك المركزي السعودي "ساما" حدد يوم الخميس 4 أبريل/نيسان المقبل كآخر يوم عمل في شهر رمضان، على أن تفتح المصارف أبوابها مجددا يوم الأحد 5 شوال الموافق 14 أبريل/نيسان المقبل.



إجازة عيد الفطر في قطر

وفي قطر، يقول موقع "ميزان" التابع لوزارة العدل، إن العطلات الرسمية في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة تكون على النحو التالي: عطلة عيد الفطر من اليوم الـ28 من رمضان إلى نهاية اليوم الرابع من شهر شوال. وإذا تخللت أيام عطلات الأعياد الرسمية عطلة رسمية أو أسبوعية، تضاف بعددها أيام إجازات إلى العطلات المشار إليها. وإذا كان الفاصل بين عطلتين رسميتين يوم عمل واحدا، فيعتبر عطلة ضمن العطلتين.



وعليه، فمن المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر في قطر يوم الاثنين الثامن من أبريل/نيسان المقبل، وتمتد حتى نهاية يوم الاثنين 15 من نفس الشهر، على أن يعود الموظفون إلى أعمالهم يوم الثلاثاء.



إجازة عيد الفطر في الإمارات

وفي الإمارات، تبدأ إجازة عيد الفطر يوم 29 رمضان -والذي يوافق الاثنين الثامن من أبريل/نيسان المقبل بحسب الروزنامة الفلكية- بحسب أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص التي اعتمدها مجلس الوزراء، على أن يعود الموظفون إلى أعمالهم في الرابع من شوال، الموافق الأحد 13 أبريل/نيسان المقبل.



إجازة عيد الفطر في الكويت

وفي الكويت، لم يتم الإعلان رسمياً عن مواعيد العطلة، إلا أن مواقع محليّة عدة أكدت أنها ستبدأ يوم 29 رمضان الموافق ليوم الثلاثاء التاسع من أبريل/نيسان المقبل، وتمتد حتى نهاية يوم السبت 13 من الشهر نفسه.



وفي العام الماضي، كان ديوان الخدمة المدنية قرر تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لخمسة أيام، على اعتبار أن أول أيام العيد صادف أول أيام الإجازة الأسبوعية.



إجازة عيد الفطر في العراق

أما العراق، فلم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن موعد العطلة بعد، إلا أن إجازة عيد الفطر تمتد لثلاثة أيام عادة، وسبق أن وصلت إلى خمسة أيام بعد إضافة إجازة نهاية الأسبوع إليها، وهو الأمر المرشح للحدوث هذا العام، على اعتبار أن العيد سيبدأ يوم الأربعاء العاشر من أبريل/نيسان 2024، وفق الحسابات الفلكية.



إجازة عيد الفطر في المغرب

وفي المغرب، من المنتظر أن تبدأ العطلة في 29 رمضان -والذي سيصادف التاسع من أبريل/نيسان 2024 على اعتبار أن الرباط أعلنت الثلاثاء 12 مارس/آذار الجاري أول أيام الشهر الفضيل- وتمتد حتى الثاني من شوال.



إجازة عيد الفطر في تونس

أما في تونس، فلم تعلن السلطات عن موعد العطلة بعد، إلا أنها تمتد لثلاثة أيام عادة.



إجازة عيد الفطر في الجزائر

من جانبه، كان مجلس الوزراء الجزائري وافق على تمديد عطلة عيد الفطر إلى ثلاثة أيام مدفوعة الأجر في 2023. وعليه، ففي حال صادف يوم الأربعاء العاشر من أبريل/نيسان 2024 أول أيام شوال، فإن الإجازة ستمتد حتى نهاية يوم الجمعة.



إجازة عيد الفطر في تركيا

أخيراً، تعتمد تركيا على الحسابات الفلكية، وبالتالي فإن موعد عطلة عيد الفطر محدد من الآن، بحيث تبدأ في منتصف يوم الثلاثاء 29 رمضان الموافق التاسع من أبريل/نيسان 2024 (دوام نصف يوم)، وتنتهي يوم الجمعة 12 منه، على أن تستأنف الدوائر الحكومية أعمالها يوم الاثنين 15 أبريل/نيسان 2024 بعد عطلة نهاية الأسبوع.

الجزيرة