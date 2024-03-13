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شهيدان و4 إصابات برصاص الاحتلال في جنين

3/13/2024 12:06:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد فلسطينيان وأصيب 4 آخرون برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين، فجر اليوم الأربعاء.


واكدت مصادر طبية استشهاد الشابين ربيع النورسي، ومحمود أبو الهيجا، متأثرين بجراحهما برصاص الاحتلال، واصابة 4 آخرين وصفت جراحهم بين متوسطة وخطيرة.


وقالت، إن قوة عسكرية إسرائيلية تقدمت باتجاه مستشفى خليل سليمان الحكومي، وفتحت النار بصورة مباشرة صوب مجموعة من الفلسطينيين كانت تقف أمام قسم الطوارئ بالمستشفى، ما اسفر عن اصابة عدد منهم بجروح، وأعلن عن استشهاد اثنين من بينهم لاحقا متأثرين بجراحهما.


وأوضحت أن من بين الإصابات: اصابة في القدم اليسرى، واصابة في اليد، واصابة في الكتف، واصابة أسفل الظهر.


وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، بعد منتصف الليلة، مدينة جنين ومخيمها، وسط اندلاع مواجهات وتدمير للبنية التحتية.


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