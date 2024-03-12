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إيطاليا: فائض ايرادات السياحة الأجنبية العام الماضي يتجاوز 22 مليار دولار

3/12/2024 11:33:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 12 - 3 (كونا) -- أعلن البنك المركزي الايطالي (بانكيتاليا) اليوم الثلاثاء عن زيادة انفاق السائحين الأجانب بأكثر من الخمس مع ارتفاع فائض ايرادات القطاع الى ما يعادل أكثر من 22 مليار دولار العام الماضي.
وذكر (بانكيتاليا) في بياناته المحدثة حول أداء قطاع السياحة في ايطاليا "ان إنفاق السياح الأجانب سجل نموا فائقا خلال عام 2023 بنسبة 21 في المئة على التوالي بالتزامن مع ارتفاع ايرادات قطاع السياحة بنسبة 17 في المئة مقارنة بعام 2022 وذلك بفضل نمو عدد الوافدين".
ووفق بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم ارتفع الفائض في ميزان مدفوعات السياحة من 2ر18 مليار يورو (9ر19 مليار دولار) في عام 2022 الى 2ر20 مليار يورو (1ر22 مليار دولار) بما يساهم بنسبة واحد في المئة في الناتج المحلي الاجمالي الايطالي.
وأوضح (بانكيتاليا) أن إنفاق المسافرين الأجانب في إيطاليا زاد على أساس سنوي بنسبة 40 في المئة ما يعادل 8ر2 مليار يورو (1ر3 مليار دولار) في حين زاد إنفاق المسافرين الإيطاليين في الخارج بنسبة 9 في المئة تعادل 1ر2 مليار يورو (3ر2 مليار دولار).
وأشار الى استمرار الاتجاه الأكثر إيجابية في إنفاق المسافرين الأجانب من البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 26 في المئة مقارنة بزيادة انفاق المسافرين من الدول الأوروبية بنسبة 14 في المئة في حين ارتفع انفاق الايطاليين في البلدان خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 22 في المئة مقابل 3 في المئة داخل الاتحاد الأوروبي. (النهاية)

م ن / ف ا س



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