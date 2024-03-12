إيطاليا: فائض ايرادات السياحة الأجنبية العام الماضي يتجاوز 22 مليار دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 12 - 3 (كونا) -- أعلن البنك المركزي الايطالي (بانكيتاليا) اليوم الثلاثاء عن زيادة انفاق السائحين الأجانب بأكثر من الخمس مع ارتفاع فائض ايرادات القطاع الى ما يعادل أكثر من 22 مليار دولار العام الماضي.
وذكر (بانكيتاليا) في بياناته المحدثة حول أداء قطاع السياحة في ايطاليا "ان إنفاق السياح الأجانب سجل نموا فائقا خلال عام 2023 بنسبة 21 في المئة على التوالي بالتزامن مع ارتفاع ايرادات قطاع السياحة بنسبة 17 في المئة مقارنة بعام 2022 وذلك بفضل نمو عدد الوافدين".
ووفق بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم ارتفع الفائض في ميزان مدفوعات السياحة من 2ر18 مليار يورو (9ر19 مليار دولار) في عام 2022 الى 2ر20 مليار يورو (1ر22 مليار دولار) بما يساهم بنسبة واحد في المئة في الناتج المحلي الاجمالي الايطالي.
وأوضح (بانكيتاليا) أن إنفاق المسافرين الأجانب في إيطاليا زاد على أساس سنوي بنسبة 40 في المئة ما يعادل 8ر2 مليار يورو (1ر3 مليار دولار) في حين زاد إنفاق المسافرين الإيطاليين في الخارج بنسبة 9 في المئة تعادل 1ر2 مليار يورو (3ر2 مليار دولار).
وأشار الى استمرار الاتجاه الأكثر إيجابية في إنفاق المسافرين الأجانب من البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 26 في المئة مقارنة بزيادة انفاق المسافرين من الدول الأوروبية بنسبة 14 في المئة في حين ارتفع انفاق الايطاليين في البلدان خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 22 في المئة مقابل 3 في المئة داخل الاتحاد الأوروبي. (النهاية)
م ن / ف ا س
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