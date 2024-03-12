القادسية يفوز على السالمية (4-2) ضمن دوري (زين) لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 3 (كونا) -- فاز نادي القادسية اليوم الثلاثاء على نظيره السالمية بنتيجة (4-2) في الجولة الاولى من مباريات مجموعة البطولة من دوري (زين) لكرة القدم.
وفي الشوط الاول تقدم السالمية أولا عن طريق لاعبه السنوسي الهادي بالدقيقة الـ20 ليتعادل القادسية عبر لاعبه ابراهيما تانديا بالدقيقة الـ43 لينتهي الشوط بتعادل الفريقين في المباراة التي اقيمت على استاد محمد الحمد.
وفي الشوط الثاني سجل القادسية هدفه الثاني عبر اللاعب عيد الرشيدي بالدقيقة الـ51 ليضاعف زميله بدر المطوع النتيجة عندما سجل الهدف الثالث بالدقيقة الـ69.
وختم لاعب القادسية مبارك الفنيني أهداف فريقه بتسجيله الهدف الرابع بالدقيقة الـ88 فيما سجل لاعب السالمية عبدالمحسن التركماني هدف فريقه الثاني بالدقيقة الـ91 ليحصد القادسية نقاط المباراة كاملة.
ورفع القادسية رصيده الى 42 نقطة بالمركز الثالث فيما بقي السالمية على نقاطه الـ24 بالمركز الرابع.
وقسمت فرق الدوري الممتاز بعد الجولة الـ18 الى مجموعتين (البطولة والهبوط) حيث ضمت مجموعة البطولة الذين يتنافسون على اللقب مع الحفاظ على نقاطهم ستة فرق أصحاب المراكز من الاول الى السادس وهم الكويت والعربي والقادسية والسالمية والنصر والفحيحيل.
أما مجموعة الهبوط فهم الذين يتنافسون لتفادي الهبوط وضمت أربعة فرق مع الحفاظ على نقاطهم وهم كاظمة والشباب وخيطان والجهراء (النهاية)
س ع د / خ ع ح
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