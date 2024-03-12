وزير الخارجية القبرصي: الممر البحري الى غزة لتخفيف المأساة الانسانية فيها

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 12 - 3 (كونا) -- اعرب وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كوبوس اليوم الثلاثاء عن امله في ان يعزز الممر الانساني الى غزة قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة للتخفيف من المأساة الانسانية بعدما ابحرت من ميناء (لارنكا) أول سفينة تحمل مساعدات عبر الممر البحري إلى القطاع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده كوبوس مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب اكد فيه ان الامن والاستقرار يشكلان عاملين مهمين لصالح قبرص ولبنان على حد سواء.
وأبدى ترحيبه بالمحادثات الثنائية من اجل تسوية سلمية للخلاف على الحدود الجنوبية للبنان مشجعا كل الأطراف على الانخراط في "حوار ديبلوماسي".
وقال الوزير القبرصي انه تناول مع نظيره اللبناني مشكلة اللجوء السوري لما يشكله من "مصدر قلق" للبلدين وضرورة معالجته بطريقة فعالة وعبر تعزيز التعاون في هذا المجال.
واضاف ان "الوضع يسوء يوميا وعلى الاتحاد الاوروبي ان يكون جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة".
بدوره نوه بوحبيب بقرار فتح ممر لإيصال المساعدات الى الشعب الفلسطيني في غزة معربا عن امله في ان يكون هذا الممر وسيلة لوصول الغذاء الى غزة و"المساهمة في التقليل من الجوع فيها".
وفيما يتعلق بوضع الجنوب اللبناني قال بوحبيب ان لبنان يطالب بتطبيق القرار الدولي رقم 1701 مشددا على ان "السلام الكامل مع اسرائيل يأتي بعد السلام مع الفلسطينيين".
وكان وزير الخارجية القبرصي التقى خلال زيارته لبنان كلا من رئيسي مجلس النواب نبيه بري والوزراء نجيب ميقاتي وبحث معهما العلاقات بين البلدين. (النهاية)
أ ي ب / ر ج
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