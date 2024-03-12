(برشلونة) يهزم (نابولي) ويتأهل الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 12 - 3 (كونا) -- تأهل (برشلونة) الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بعدما فاز بثلاثة أهداف لهدف على ضيفه الإيطالي (نابولي) اليوم الثلاثاء في إياب ثمن نهائي المسابقة.
وسجل لاعب الوسط فرمين لوبيز هدف التقدم للفريق الإسباني في الدقيقة 15 فيما أضاف زميله البرتغالي جواو كانسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 17 وحسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بهدف ثالث وأخير النتيجة في الدقيقة 83 من زمن المباراة.
وعلى الجانب الثاني سجل الألباني أمير رحماني الهدف الوحيد للفريق الايطالي في الدقيقة 30 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي في مدينة (برشلونة).
وتأهل (برشلونة) الى ربع النهائي بمجموع أربعة أهداف لهدفين بعدما تعادل الفريقان (1-1) ذهابا على ملعب (دييغو أرماندو مارادونا) في مدينة نابولي خلال شهر فبراير الماضي. (النهاية)
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