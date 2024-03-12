Wednesday, 13 March 2024 07:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(برشلونة) يهزم (نابولي) ويتأهل الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

3/12/2024 11:33:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 12 - 3 (كونا) -- تأهل (برشلونة) الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بعدما فاز بثلاثة أهداف لهدف على ضيفه الإيطالي (نابولي) اليوم الثلاثاء في إياب ثمن نهائي المسابقة.
وسجل لاعب الوسط فرمين لوبيز هدف التقدم للفريق الإسباني في الدقيقة 15 فيما أضاف زميله البرتغالي جواو كانسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 17 وحسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بهدف ثالث وأخير النتيجة في الدقيقة 83 من زمن المباراة.
وعلى الجانب الثاني سجل الألباني أمير رحماني الهدف الوحيد للفريق الايطالي في الدقيقة 30 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي في مدينة (برشلونة).
وتأهل (برشلونة) الى ربع النهائي بمجموع أربعة أهداف لهدفين بعدما تعادل الفريقان (1-1) ذهابا على ملعب (دييغو أرماندو مارادونا) في مدينة نابولي خلال شهر فبراير الماضي. (النهاية)

ه ن د / ر ج



MENAFN12032024000071011013ID1107969762

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث