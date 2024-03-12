استشهاد شابين فلسطينيين واصابة ثلاثة برصاص الاحتلال قرب القدس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 12 - 3 (كونا) -- ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية ان شابين استشهدا واصيب ثلاثة آخرون برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء الثلاثاء قرب قرية (الجيب) شمال غرب مدينة (القدس) المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي ان شهيدين وصلا الى مجمع فلسطين الطبي في مدينة (رام الله) هما زيد خلايفة (23 عاما) وعبدالله عساف (16 عاما) اضافة الى ثلاث اصابات بجروح متوسطة.
ونشر جيش الاحتلال فيديو يوثق لحظة اطلاق قناص اسرائيلي النار على الشبان الخمسة في قرية (الجيب) ما ادى الى استشهاد اثنين منهم واصابة ثلاثة اخرين.
واستشهد في وقت سابق اليوم الفتى رامي الحلحولي (13 عاما) بعد استهدافه من قناص اسرائيلي في مخيم (شعفاط) شمال شرق (القدس). (النهاية)
ن ق / ر ج
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