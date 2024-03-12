(كاظمة) الكويتي يتأهل الى نصف نهائي بطولة (غرب اسيا) في كرة السلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 12 – 3 (كونا) -- تأهل نادي (كاظمة) الكويتي اليوم الثلاثاء إلى الدور نصف النهائي من النسخة الثانية لبطولة دوري غرب آسيا في كرة السلة عن (منطقة الخليج) بعد تغلبه على (الريان) القطري بنتيجة (78 - 77) في المباراة التي جرت بينهما في الجولة الثانية من إياب الملحق المؤهل.
واستدعت المباراة وقتا اضافيا بعدما انتهت اشواطها الأربعة بالتعادل (60 - 60) حيث نجح الفريق الكويتي في حسم النتيجة لصالحه.
وكانت مباراة الجولة الأولى التي أقيمت بالكويت في الخامس من مارس الجاري انتهت أيضا بفوز كاظمة (69 - 61) ليتفوق الفريق الكويتي (2 - صفر) بمجموع المباراتين ويتأهل رسميا إلى الدور نصف النهائي.
وتقام منافسات الملحق المؤهل للدور نصف النهائي بنظام (خروج المغلوب) من ثلاث مواجهات على أن يتأهل للدور قبل النهائي الفريقان الفائزان بمباراتين من ثلاث مباريات لينضما إلى فريقي (الكويت) الكويتي و(المنامة) البحريني اللذين تأهلا مسبقا بصفتهما بطلي المجموعات في الأدوار التمهيدية. (النهاية)
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