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(كاظمة) الكويتي يتأهل الى نصف نهائي بطولة (غرب اسيا) في كرة السلة

3/12/2024 11:33:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 12 – 3 (كونا) -- تأهل نادي (كاظمة) الكويتي اليوم الثلاثاء إلى الدور نصف النهائي من النسخة الثانية لبطولة دوري غرب آسيا في كرة السلة عن (منطقة الخليج) بعد تغلبه على (الريان) القطري بنتيجة (78 - 77) في المباراة التي جرت بينهما في الجولة الثانية من إياب الملحق المؤهل.
واستدعت المباراة وقتا اضافيا بعدما انتهت اشواطها الأربعة بالتعادل (60 - 60) حيث نجح الفريق الكويتي في حسم النتيجة لصالحه.
وكانت مباراة الجولة الأولى التي أقيمت بالكويت في الخامس من مارس الجاري انتهت أيضا بفوز كاظمة (69 - 61) ليتفوق الفريق الكويتي (2 - صفر) بمجموع المباراتين ويتأهل رسميا إلى الدور نصف النهائي.
وتقام منافسات الملحق المؤهل للدور نصف النهائي بنظام (خروج المغلوب) من ثلاث مواجهات على أن يتأهل للدور قبل النهائي الفريقان الفائزان بمباراتين من ثلاث مباريات لينضما إلى فريقي (الكويت) الكويتي و(المنامة) البحريني اللذين تأهلا مسبقا بصفتهما بطلي المجموعات في الأدوار التمهيدية. (النهاية)

س س س / ر ج



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