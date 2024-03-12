العاهل المغربي يأمر بتقديم 40 طنا من المواد الغذائية لسكان غزة والقدس

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 12 - 3 (كونا) -- اعلنت وزارة الشؤون الخارجية المغربية اليوم الثلاثاء ان العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أمر بتقديم مساعدة غذائية لسكان غزة والقدس من اجل التخفيف من معاناتهم.
واوضحت الوزارة في بيان ان هذه المساعدة التي تتكون من أكثر من 40 طنا من المواد الغذائية تأتي للتخفيف من معاناة الفلسطينيين لاسيما الفئات الاكثر هشاشة مبينة انه بالاضافة الى المساعدة عن طريق المؤسسات فقد تفضل العاهل المغربي بالتكفل من ماله الخاص بجزء كبير من المساعدة المقدمة لاسيما الموجهة للرضع والاطفال.
واضاف البيان انه منذ اندلاع حرب الكيان الاسرائيلي المحتل على غزة منذ أكثر من خمسة أشهر "يعد المغرب اول بلد يقوم بنقل مساعدته الانسانية عبر الطريق البري وايصالها مباشرة الى السكان المستفيدين".
وذكر ان العاهل المغربي رئيس لجنة القدس أعطى تعليماته لوكالة بيت مال القدس لتقديم مساعدة غذائية لسكان هذه المدينة المقدسة تشمل توزيع ألفي سلة غذائية تستفيد منها ألفي اسرة مقدسية وتقديم ألف وجبة يوميا لفائدة الفلسطنيين بالمدينة كما تشمل المساعدات إقامة غرفة لتنسيق الطوارئ بمستشفى القدس.
وخلص البيان الى ان هذه العملية تأتي لترجمة الالتزام الفعلي والاهتمام الدائم للعاهل المغربي بالقضية الفلسطينية. (النهاية)
م ر ي / ر ج
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