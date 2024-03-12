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العاهل المغربي يأمر بتقديم 40 طنا من المواد الغذائية لسكان غزة والقدس

3/12/2024 11:33:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 12 - 3 (كونا) -- اعلنت وزارة الشؤون الخارجية المغربية اليوم الثلاثاء ان العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أمر بتقديم مساعدة غذائية لسكان غزة والقدس من اجل التخفيف من معاناتهم.
واوضحت الوزارة في بيان ان هذه المساعدة التي تتكون من أكثر من 40 طنا من المواد الغذائية تأتي للتخفيف من معاناة الفلسطينيين لاسيما الفئات الاكثر هشاشة مبينة انه بالاضافة الى المساعدة عن طريق المؤسسات فقد تفضل العاهل المغربي بالتكفل من ماله الخاص بجزء كبير من المساعدة المقدمة لاسيما الموجهة للرضع والاطفال.
واضاف البيان انه منذ اندلاع حرب الكيان الاسرائيلي المحتل على غزة منذ أكثر من خمسة أشهر "يعد المغرب اول بلد يقوم بنقل مساعدته الانسانية عبر الطريق البري وايصالها مباشرة الى السكان المستفيدين".
وذكر ان العاهل المغربي رئيس لجنة القدس أعطى تعليماته لوكالة بيت مال القدس لتقديم مساعدة غذائية لسكان هذه المدينة المقدسة تشمل توزيع ألفي سلة غذائية تستفيد منها ألفي اسرة مقدسية وتقديم ألف وجبة يوميا لفائدة الفلسطنيين بالمدينة كما تشمل المساعدات إقامة غرفة لتنسيق الطوارئ بمستشفى القدس.
وخلص البيان الى ان هذه العملية تأتي لترجمة الالتزام الفعلي والاهتمام الدائم للعاهل المغربي بالقضية الفلسطينية. (النهاية)

م ر ي / ر ج



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