(أرسنال) الإنجليزي يتأهل الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب (بورتو) البرتغالي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 12 - 3 (كونا) -- تأهل فريق (أرسنال) الإنجليزي الى الدور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا في كرة القدم بعد فوزه بضربات الترجيح (4 - 2) على حساب فريق (بورتو) البرتغالي في اياب الدور ثمن النهائي الذي جمعهما اليوم الثلاثاء على ملعب (الإمارات) في لندن.
ودخل النادي البرتغالي متقدما بالهدف الذي سجله على ملعبه في مباراة الذهاب لكن (أرسنال) نجح في تعديل الكفة بهدف سجله الدولي البلجيكي لياندرو تروسار في الدقيقة 41.
وظلت المباراة سجالا بين الفريقين طوال الوقت الرسمي وخلال الشوطين الإضافيين ليتم الاحتكام الى ضربات الترجيح التي منحت (آرسنال) بطاقة التأهل للدور المقبل لأول مرة منذ عام 2014.
يذكر ان قرعة الدور ربع النهائي ونصف النهائي من البطولة ستجري يوم الجمعة المقبل. (النهاية)
م ر ن / ر ج
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