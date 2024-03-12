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(أرسنال) الإنجليزي يتأهل الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب (بورتو) البرتغالي

3/12/2024 11:33:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 12 - 3 (كونا) -- تأهل فريق (أرسنال) الإنجليزي الى الدور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا في كرة القدم بعد فوزه بضربات الترجيح (4 - 2) على حساب فريق (بورتو) البرتغالي في اياب الدور ثمن النهائي الذي جمعهما اليوم الثلاثاء على ملعب (الإمارات) في لندن.
ودخل النادي البرتغالي متقدما بالهدف الذي سجله على ملعبه في مباراة الذهاب لكن (أرسنال) نجح في تعديل الكفة بهدف سجله الدولي البلجيكي لياندرو تروسار في الدقيقة 41.
وظلت المباراة سجالا بين الفريقين طوال الوقت الرسمي وخلال الشوطين الإضافيين ليتم الاحتكام الى ضربات الترجيح التي منحت (آرسنال) بطاقة التأهل للدور المقبل لأول مرة منذ عام 2014.
يذكر ان قرعة الدور ربع النهائي ونصف النهائي من البطولة ستجري يوم الجمعة المقبل. (النهاية)

م ر ن / ر ج



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