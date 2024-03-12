الرئيس الفرنسي يؤكدد استعداد بلاده للتعاون في ازالة الألغام من أوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 12 - 3 (كونا) -- اعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء عن استعداد بلاده للتعاون مع ليتوانيا في إزالة الألغام من أوكرانيا.
وشدد ماكرون في مؤتمر صحفي عند استقباله نظيره الليتواني غيتاناس ناوسيدا على اهمية مواصلة الضغط على روسيا من دون الدخول في منطق التصعيد.
ومن هذا المنطلق أكد أن بلاده مستعدة للتعاون مع الليتوانيين في عمليات إزالة الألغام من أوكرانيا موضحا أنه يمكن لبلاده وليتوانيا ان تتعاونا بشكل أوثق في مجالات مختلفة كالدفاع ودعم أوكرانيا والطاقة النووية.
من جهته قال ناوسيدا إن دعم اوكرانيا لم يكن كافيا فهو يسمح لأوكرانيا بالصمود ولكن ليس بالتغلب على روسيا محذرا من أنه إذا لم تتغلب اوكرانيا على روسيا”فسوف يتوسع عدوان الكرملين“. (النهاية)
م ع / ر ج
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