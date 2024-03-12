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الرئيس الفرنسي يؤكدد استعداد بلاده للتعاون في ازالة الألغام من أوكرانيا

3/12/2024 11:33:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 12 - 3 (كونا) -- اعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء عن استعداد بلاده للتعاون مع ليتوانيا في إزالة الألغام من أوكرانيا.
وشدد ماكرون في مؤتمر صحفي عند استقباله نظيره الليتواني غيتاناس ناوسيدا على اهمية مواصلة الضغط على روسيا من دون الدخول في منطق التصعيد.
ومن هذا المنطلق أكد أن بلاده مستعدة للتعاون مع الليتوانيين في عمليات إزالة الألغام من أوكرانيا موضحا أنه يمكن لبلاده وليتوانيا ان تتعاونا بشكل أوثق في مجالات مختلفة كالدفاع ودعم أوكرانيا والطاقة النووية.
من جهته قال ناوسيدا إن دعم اوكرانيا لم يكن كافيا فهو يسمح لأوكرانيا بالصمود ولكن ليس بالتغلب على روسيا محذرا من أنه إذا لم تتغلب اوكرانيا على روسيا”فسوف يتوسع عدوان الكرملين“. (النهاية)

م ع / ر ج



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