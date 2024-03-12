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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

3/12/2024 11:33:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3141688 الكويت - صدور مرسوم بتعيين عصام سالم عبدالوهاب الرومي رئيسا لديوان المحاسبة والمادة الأولى من المرسوم رقم 37 لسنة 2024 تنص على التالي: "يعين عصام سالم عبدالوهاب الرومي رئيسا لديوان المحاسبة".
3141675 الكويت - 17 مرشحا يتقدمون إلى إدارة شؤون الانتخابات بطلبات الترشح في اليوم التاسع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة لعام 2024 ليصبح العدد الاجمالي 221 مرشحا (214 ذكور - 7 إناث) وبعد تسجيل حالتي تنازل عن الترشح يصبح العدد 219 مرشحا.
3141698 عمان - الطائرة ال48 من الجسر الجوي الكويتي لدعم الفلسطينيين تصل إلى مطار (ماركا) العسكري في العاصمة الأردنية عمان وعلى متنها نحو 45 طنا من المواد الغذائية مقدمة من حملة (فزعة لفلسطين) تمهيدا لإنزالها الى غزة.
3141707 رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 72 فلسطينيا وإصابة 129 آخرين في مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في القطاع خلال الساعات ال24 الماضية لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 31184 شهيدا و72889 مصابا.
3141711 الخرطوم - الجيش السوداني يعلن سيطرته على مقر الإذاعة والتلفزيون في مدينة أم درمان بولاية العاصمة السودانية الخرطوم بعد أن كان تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
3141723 نيودلهي - الهند تعلن احتجاز قارب باكستاني واعتقال طاقمه قبالة سواحلها على بحر العرب في عملية مشتركة بين القوات البحرية والجوية وتشير إلى أنه كان يحمل على متنه "مخدرات تزن 80 كيلوغراما". (النهاية)

ر ج



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