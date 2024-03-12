موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3141688 الكويت - صدور مرسوم بتعيين عصام سالم عبدالوهاب الرومي رئيسا لديوان المحاسبة والمادة الأولى من المرسوم رقم 37 لسنة 2024 تنص على التالي: "يعين عصام سالم عبدالوهاب الرومي رئيسا لديوان المحاسبة".
3141675 الكويت - 17 مرشحا يتقدمون إلى إدارة شؤون الانتخابات بطلبات الترشح في اليوم التاسع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة لعام 2024 ليصبح العدد الاجمالي 221 مرشحا (214 ذكور - 7 إناث) وبعد تسجيل حالتي تنازل عن الترشح يصبح العدد 219 مرشحا.
3141698 عمان - الطائرة ال48 من الجسر الجوي الكويتي لدعم الفلسطينيين تصل إلى مطار (ماركا) العسكري في العاصمة الأردنية عمان وعلى متنها نحو 45 طنا من المواد الغذائية مقدمة من حملة (فزعة لفلسطين) تمهيدا لإنزالها الى غزة.
3141707 رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 72 فلسطينيا وإصابة 129 آخرين في مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في القطاع خلال الساعات ال24 الماضية لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 31184 شهيدا و72889 مصابا.
3141711 الخرطوم - الجيش السوداني يعلن سيطرته على مقر الإذاعة والتلفزيون في مدينة أم درمان بولاية العاصمة السودانية الخرطوم بعد أن كان تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
3141723 نيودلهي - الهند تعلن احتجاز قارب باكستاني واعتقال طاقمه قبالة سواحلها على بحر العرب في عملية مشتركة بين القوات البحرية والجوية وتشير إلى أنه كان يحمل على متنه "مخدرات تزن 80 كيلوغراما". (النهاية)
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