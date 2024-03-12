ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 500 نقطة

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 500 نقطة
التاريخ
3/12/2024 11:33:32 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 12 آذار (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الثلاثاء، أكثر من 530 نقطة، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 77.80 دولار للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، 235 نقطة ليصل إلى 39005 نقاط، وارتفع مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 246 نقطة ليصل إلى 16265 نقطة، اي بنسبة 1.5 بالمائة.
كما ارتفع مؤشر (S&P500) نحو 57 نقطة ليصل إلى 5175 نقطة، أي بنسة 1 بالمائة.
--(بترا)
م د/هـ ح
12/03/2024 23:30:40
MENAFN12032024000117011021ID1107969755
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.