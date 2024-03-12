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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 500 نقطة

3/12/2024 11:33:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 12 آذار (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الثلاثاء، أكثر من 530 نقطة، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 77.80 دولار للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، 235 نقطة ليصل إلى 39005 نقاط، وارتفع مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 246 نقطة ليصل إلى 16265 نقطة، اي بنسبة 1.5 بالمائة.
كما ارتفع مؤشر (S&P500) نحو 57 نقطة ليصل إلى 5175 نقطة، أي بنسة 1 بالمائة.
--(بترا)
م د/هـ ح
12/03/2024 23:30:40

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