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الهلال الأحمر يكثف الجهود لموسم رمضان

3/12/2024 11:31:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أكملت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة استعداداتها لتقديم الخدمات الإسعافية لزوار بيت الله الحرام خلال موسم شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ بالعاصمة المقدسة.
وأكد مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفي بلجون أن الخطة تضمنت أكثر من 35 مركزًا إسعافيًا شملت 6 مراكز إسعافية بالحرم المكي الشريف و 21 مركزًا داخليًا و 8 مراكز خارجية مزودة بـأكثر من 80 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وبقوة بشرية بلغت نحو 887 موظفًا.
وقد خصصت الهيئة كذلك 7 عربات للكوارث و150 دراجة هوائية وسكوتر و10 دراجات نارية بالإضافة إلى 14 عربة جولف، لتسهيل نقل الحالات الإسعافية داخل ساحات الحرم، كما شملت الاستعدادات مشاركة 900 متطوع ومتطوعة من هيئة الهلال الأحمر لخدمة زوار بيت الله الحرام خلال الشهر المبارك.
وتهدف خطة الهيئة إلى الاستعداد المبكر لخدمة ضيوف الرحمن وتوظيف كل الإمكانات المادية والبشرية لتحقيق الاستجابة الإسعافية المثلى عبر خدماتها الطبية والإسعافية الطارئة وتغطية الحرمين الشريفين والساحات المحيطة خلال شهر رمضان، وتفعيل نظام التطوع والاستفادة من مقدرات الوطن الشابة، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية الإسعافية خلال هذا الموسم داخل الحرم المكي الشريف.

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