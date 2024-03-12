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233 ألف وجبة إفطار يوميا بالمسجد النبوي

3/12/2024 11:31:58 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرم والمسجد النبوي أن إجمالي وجبات الإفطار التي تقدم خلال شهر رمضان في المسجد النبوي الشريف تبلغ 233 ألف وجبة يوميًا، وتستمر عمليات التجهيز من بعد صلاة العصر وحتى قبيل صلاة المغرب، على سفرة يصل طولها أكثر من مائة ألف متر، تمتد داخل المسجد النبوي وساحاته، وذلك بالتنسيق المباشر مع الهيئة.
رفع السفر
ويعمل أكثر من 1340 حامل تصريح وجبات الإفطار على تلك السفر بصورة مرتبة ومنسقة يجتمع عليها الصائمون، فيما يقوم مقدمو وجبات الإفطار بعملهم اليومي بشكل منسق ومرتب وفق المواقع المحددة لهم والوجبات المقررة.
ويختتم مقدمو الإفطار عملهم برفع السفر عند اقتراب الإقامة للصلاة بشكل حرفي وسريع لا يتجاوز ثواني معدودة، بالشراكة مع المراقبين والعاملين في الهيئة.
شهادات صحية
كانت الهيئة أعلنت في وقت سابق اشتراطات قبول شركات الإعاشة لتقديم وجبات إفطار الصائمين في شهر رمضان، وتضمنت الشروط توافر تراخيص وسجلات سارية المفعول لشركة الإعاشة من متعهدي الإعاشة للحج والعمرة، وألا تقل مساحة المنشأة بالمرافق التابعة لها عن 600 م، مع توافر مراكز تربيد مخصصة، وتوفير مواقع مخصصة ومهيأة للتعبئة والتغليف، ووجود مقر تجهيز للوجبات في المدينة المنورة، إضافة إلى توافر الشهادات الصحية المعتمدة، وشهادات الخبرة لممارسي النشاط والترخيص ثلاث مركبات نقل للوجبات المبردة كحد أدنى، وتقديم ما يثبت خلو سجل الشركة من المخالفات خلال العامين السابقة.

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