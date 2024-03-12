233 ألف وجبة إفطار يوميا بالمسجد النبوي

(MENAFN
- Al Watan) كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرم والمسجد النبوي أن إجمالي وجبات الإفطار التي تقدم خلال شهر رمضان في المسجد النبوي الشريف تبلغ 233 ألف وجبة يوميًا، وتستمر عمليات التجهيز من بعد صلاة العصر وحتى قبيل صلاة المغرب، على سفرة يصل طولها أكثر من مائة ألف متر، تمتد داخل المسجد النبوي وساحاته، وذلك بالتنسيق المباشر مع الهيئة.
رفع السفر
ويعمل أكثر من 1340 حامل تصريح وجبات الإفطار على تلك السفر بصورة مرتبة ومنسقة يجتمع عليها الصائمون، فيما يقوم مقدمو وجبات الإفطار بعملهم اليومي بشكل منسق ومرتب وفق المواقع المحددة لهم والوجبات المقررة.
ويختتم مقدمو الإفطار عملهم برفع السفر عند اقتراب الإقامة للصلاة بشكل حرفي وسريع لا يتجاوز ثواني معدودة، بالشراكة مع المراقبين والعاملين في الهيئة.
شهادات صحية
كانت الهيئة أعلنت في وقت سابق اشتراطات قبول شركات الإعاشة لتقديم وجبات إفطار الصائمين في شهر رمضان، وتضمنت الشروط توافر تراخيص وسجلات سارية المفعول لشركة الإعاشة من متعهدي الإعاشة للحج والعمرة، وألا تقل مساحة المنشأة بالمرافق التابعة لها عن 600 م، مع توافر مراكز تربيد مخصصة، وتوفير مواقع مخصصة ومهيأة للتعبئة والتغليف، ووجود مقر تجهيز للوجبات في المدينة المنورة، إضافة إلى توافر الشهادات الصحية المعتمدة، وشهادات الخبرة لممارسي النشاط والترخيص ثلاث مركبات نقل للوجبات المبردة كحد أدنى، وتقديم ما يثبت خلو سجل الشركة من المخالفات خلال العامين السابقة.
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