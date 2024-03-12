(MENAFN
- Al Watan) تستعد اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمكة المكرمة لتقديم حزمة من التبرعات والمساعدات المتنوعة لجميع الأسر المستفيدة باللجنة؛ وذلك مع دخول شهر رمضان المبارك.
وأوضح المدير التنفيذي للجنة، وليد خضر الأحمدي، أن جميع منسوبي اللجنة حريصون بتقديم جميع ما يخدم السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، حيث قامت اللجنة بالعديد من المبادرات والفعاليات للإسهام في مساعدة المستفيدين الأشد احتياجًا، بالإضافة إلى خدمة الأسر وفق دراسة للحالات بكل عناية ومعرفة.
من جانبه بين مدير مركز خدمات المستفيدين، عبدالجواد الحمراني، أن مع دخول شهر رمضان المبارك تسعى اللجنة إلى تلبية احتياجات جميع الأسر بتقديم أكثر من 372 سلة غذائية و372 بطاقة إلكترونية.
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