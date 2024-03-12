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حزمة من التبرعات والمساعدات

3/12/2024 11:31:58 PM
(MENAFN- Al Watan) تستعد اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمكة المكرمة لتقديم حزمة من التبرعات والمساعدات المتنوعة لجميع الأسر المستفيدة باللجنة؛ وذلك مع دخول شهر رمضان المبارك.
وأوضح المدير التنفيذي للجنة، وليد خضر الأحمدي، أن جميع منسوبي اللجنة حريصون بتقديم جميع ما يخدم السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، حيث قامت اللجنة بالعديد من المبادرات والفعاليات للإسهام في مساعدة المستفيدين الأشد احتياجًا، بالإضافة إلى خدمة الأسر وفق دراسة للحالات بكل عناية ومعرفة.
من جانبه بين مدير مركز خدمات المستفيدين، عبدالجواد الحمراني، أن مع دخول شهر رمضان المبارك تسعى اللجنة إلى تلبية احتياجات جميع الأسر بتقديم أكثر من 372 سلة غذائية و372 بطاقة إلكترونية.

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