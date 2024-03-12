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مليونا مستفيد من حافلات الشرقية

3/12/2024 11:31:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن ارتفاع عدد مستفيدي النقل العام "حافلات المنطقة الشرقية" لأكثر من مليوني مستفيد، وذلك منذُ بداية تشغيل المشروع.
وأوضحت الأمانة مواعيد الخدمة للحافلات خلال شهر رمضان المبارك على جميع المسارات، حيث تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً، وتنتهي في تمام الساعة الثانية صباحاً من اليوم التالي، مشيرةً إلى أن الأنظمة الذكية التي تمت إضافتها شكلت نموذجاً متكاملاً للتحكم والإدارة بكفاءة عالية ومراقبة.
وتسعى الأمانة إلى تطبيق الأنظمة الذكية في الرقابة والتشغيل في أنظمتها، ومنها مشروع النقل العام لحاضرة الدمام والقطيف، من خلال متابعتها من غرفة التحكم المجهزة بأحدث التقنيات لعرض آليات الرقابة على المشروع لحركة الحافلات في الحاضرة، والرقابة الميدانية ومركز التحكم عبر كاميرات مراقبة للسائق وحركة الحافلة، إضافة إلى تحليل بيانات الركاب ورصد نسب مستخدميها وفئاتهم، إضافة إلى الكاميرات الداخلية والخارجية للحافلات؛ لملاحظة حركة الركاب بالداخل وحركة المرور والمشاة بمحيط الحافلة ومراعاة متطلبات السلامة.
وأفادت أن هذا المشروع يأتي امتداداً لجهودها في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار المنطقة، لتسهيل حركة التنقل داخل المناطق المركزية المزدحمة ونقاط الجذب، والحد من مدى الانبعاثات الكربونية جراء الاستخدام المتكرر لمركبات الأفراد، واستهلاك الطاقة، ما ينعكس بدوره في خفض وتقليل الازدحام المروري.

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